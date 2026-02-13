Um engavetamento envolvendo uma carreta, um carro de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (13), no km 76,5 da pista norte da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta, ocupada por duas pessoas, reduziu a velocidade ao se deparar com um congestionamento provocado por obras de recapeamento em um trecho que havia sido danificado pelas chuvas nos últimos dias. Um automóvel que seguia logo atrás também conseguiu frear.

A carreta, no entanto, não parou a tempo e colidiu na traseira do carro, que acabou atingindo a motocicleta. Os dois ocupantes da moto sofreram ferimentos leves.