APOIO TÁTICO

Ladrão é preso menos de uma hora após a Justiça expedir mandado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
GM
Os GMs estão em patrulhamento intensivo nesta região
Os GMs estão em patrulhamento intensivo nesta região

Guardas municipais do Apoio Tático capturaram, na tarde desta quinta-feira (12), um homem procurado pela Justiça, na região da Ponte São João e São Camilo, em Jundiaí. Contra ele havia um mandado de prisão por furto, expedido cerca de uma hora antes da abordagem.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane realizavam patrulhamento intensivo pelos bairros São Camilo, Ponte São João e imediações, quando suspeitaram da atitude do homem e decidiram abordá-lo.

Durante a consulta aos dados pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, recém-expedido pela Justiça.

O homem, que possui extensa ficha criminal, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

