Guardas municipais do Apoio Tático capturaram, na tarde desta quinta-feira (12), um homem procurado pela Justiça, na região da Ponte São João e São Camilo, em Jundiaí. Contra ele havia um mandado de prisão por furto, expedido cerca de uma hora antes da abordagem.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane realizavam patrulhamento intensivo pelos bairros São Camilo, Ponte São João e imediações, quando suspeitaram da atitude do homem e decidiram abordá-lo.

Durante a consulta aos dados pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, recém-expedido pela Justiça.