Enquanto o cenário político indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá encabeçar a chapa na disputa pela reeleição, ainda há indefinição de quem será o vice. Isso porque, segundo informações de bastidores, Lula teria cogitado lançar Geraldo Alckimin (PSB) como candidato ao Governo do Estado de SP. Dentro do grupo, ainda cogita-se que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, podem ser os candidatos em SP. Em meio à discussão, o PSB Jundiaí parece ter definido o posicionamento.

O presidente honorário do PSB Jundiaí, Oswaldo Fernandes, detalhou as suas preferências: a manutenção de Geraldo Alckmin como vice na chapa presidencial e a indicação natural de Márcio França ao Governo do Estado, com a avaliação de que Simone Tebet também é um nome capacitado. Para o Senado por São Paulo, Fernando Haddad e a ministra Marina Silva.

Segundo ele, a permanência de Alckmin como vice é estratégica. “Política não se faz por gratidão, ela é racional. É mais importante deixar o Alckmin como vice do que ter o MDB indicando o vice. O MDB tem compromissos em estados que não apoiarão Lula e isso pode rachar a chapa”, afirmou. Para ele, Alckmin é um nome que agrega pelo contexto nacional, independentemente do partido, além de ter desenvolvido trabalho relevante como ministro da Indústria e Comércio. “Na minha visão, não há por que mexer”, completou.