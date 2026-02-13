Enquanto o cenário político indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá encabeçar a chapa na disputa pela reeleição, ainda há indefinição de quem será o vice. Isso porque, segundo informações de bastidores, Lula teria cogitado lançar Geraldo Alckimin (PSB) como candidato ao Governo do Estado de SP. Dentro do grupo, ainda cogita-se que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, podem ser os candidatos em SP. Em meio à discussão, o PSB Jundiaí parece ter definido o posicionamento.
O presidente honorário do PSB Jundiaí, Oswaldo Fernandes, detalhou as suas preferências: a manutenção de Geraldo Alckmin como vice na chapa presidencial e a indicação natural de Márcio França ao Governo do Estado, com a avaliação de que Simone Tebet também é um nome capacitado. Para o Senado por São Paulo, Fernando Haddad e a ministra Marina Silva.
Segundo ele, a permanência de Alckmin como vice é estratégica. “Política não se faz por gratidão, ela é racional. É mais importante deixar o Alckmin como vice do que ter o MDB indicando o vice. O MDB tem compromissos em estados que não apoiarão Lula e isso pode rachar a chapa”, afirmou. Para ele, Alckmin é um nome que agrega pelo contexto nacional, independentemente do partido, além de ter desenvolvido trabalho relevante como ministro da Indústria e Comércio. “Na minha visão, não há por que mexer”, completou.
Oswaldo avalia que o Estado também tende a ganhar com Simone Tebet, que acumula experiência como ex-ministra do Planejamento, senadora e candidata à Presidência da República. “Credenciais não faltam para ela ser governadora de São Paulo neste momento. Inclusive, pode bater de frente com Tarcísio e vencer as eleições”, declarou.
O historiador e cientista social André Ramos avalia que Lula tem sinalizado preferência por uma chapa com um vice que dialogue com setores mais ao centro ou ligados ao mercado. “Lula deve ser o candidato a presidente e escolher um vice que represente uma direita mais próxima do centro, como Alckmin. Ele sabe que precisa disso para se eleger”, analisou. Sobre o cenário paulista, ele pondera que o Estado tem perfil majoritariamente conservador, embora a capital costume equilibrar forças entre progressistas e conservadores. “Haddad teria muitas dificuldades de vencer uma eleição para governador aqui, fazendo mais sentido tentar o Senado. Para o governo estadual, o melhor cenário seria um nome mais conservador, mesmo com um viés progressista, como o estilo do próprio Alckmin”, afirmou.
Eleições proporcionais
Em relação às candidaturas proporcionais, o PSB local ainda não definiu nomes da região. Caso não haja candidato local, a tendência é apoiar Tábata Amaral para deputada federal e Jonas Donizette também para deputado federal. Há, no entanto, um nome de Jundiaí em discussão para a disputa à Assembleia Legislativa, que ainda não foi oficialmente anunciado