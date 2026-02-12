12 de fevereiro de 2026
TJ-SP suspende processo de cassação de prefeito de Campo Limpo

Por Redação | Jornal de Jundiaí
Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista foi palco de confusão na última sessão
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou, em decisão liminar, a suspensão do processo de cassação do prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL). A tramitação ficará interrompida até que seja analisada a situação do vereador Paulo Preza (PODE), especialmente quanto à possibilidade de ele participar da votação que definirá o futuro do mandato do chefe do Executivo.

Conforme noticiado pelo Jornal de Jundiaí, o impasse envolve a suspeita de que a esposa do parlamentar teria sido nomeada para um cargo no Fórum em troca de apoio político ao prefeito. A comissão processante apontou o caso como possível nepotismo cruzado, o que levantou questionamentos sobre a imparcialidade de Paulo Preza na sessão de julgamento.

A sessão realizada na terça-feira (10) foi marcada por tumulto e sucessivas interrupções. Durante os trabalhos, o vereador tentou barrar a posse de sua suplente, Alessandra Vergílio, o que suspendeu os trabalhos por mais de 4 horas. A reunião avançou pela madrugada e terminou sem que o pedido de cassação fosse colocado em votação.

A Procuradoria da Câmara informou que tomou conhecimento da suspensão na noite de quarta (11), aguardará o desfecho da decisão e irá recorrer para realizar a retomada dos trabalhos.

Adeildo Nogueira responde ao processo por suposto descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e por não atender integralmente requerimentos apresentados pelos vereadores, especialmente na área da saúde.

