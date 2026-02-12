O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou, em decisão liminar, a suspensão do processo de cassação do prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL). A tramitação ficará interrompida até que seja analisada a situação do vereador Paulo Preza (PODE), especialmente quanto à possibilidade de ele participar da votação que definirá o futuro do mandato do chefe do Executivo.

Conforme noticiado pelo Jornal de Jundiaí, o impasse envolve a suspeita de que a esposa do parlamentar teria sido nomeada para um cargo no Fórum em troca de apoio político ao prefeito. A comissão processante apontou o caso como possível nepotismo cruzado, o que levantou questionamentos sobre a imparcialidade de Paulo Preza na sessão de julgamento.

A sessão realizada na terça-feira (10) foi marcada por tumulto e sucessivas interrupções. Durante os trabalhos, o vereador tentou barrar a posse de sua suplente, Alessandra Vergílio, o que suspendeu os trabalhos por mais de 4 horas. A reunião avançou pela madrugada e terminou sem que o pedido de cassação fosse colocado em votação.