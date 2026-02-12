O Vila Marlene, equipe de futebol amador de Jundiaí, manifestou insatisfação após a alteração da data da final da Copa Circuito das Frutas de Futebol. A decisão, que será disputada em Louveira contra o Schalk 69, de Itatiba, havia sido remarcada do dia 22 de fevereiro para 1º de março.

Segundo o clube, a mudança prejudicaria o planejamento da equipe, já que a nova data coincidia com outros compromissos do calendário. Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria cobrou esclarecimentos da organização e apontou impacto esportivo com a alteração.

Após a repercussão, a organização voltou atrás e confirmou que a final será realizada no dia 22 de fevereiro, conforme previsto inicialmente. A decisão restabelece o cronograma original da competição.