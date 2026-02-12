O Vila Marlene, equipe de futebol amador de Jundiaí, manifestou insatisfação após a alteração da data da final da Copa Circuito das Frutas de Futebol. A decisão, que será disputada em Louveira contra o Schalk 69, de Itatiba, havia sido remarcada do dia 22 de fevereiro para 1º de março.
Segundo o clube, a mudança prejudicaria o planejamento da equipe, já que a nova data coincidia com outros compromissos do calendário. Em nota publicada nas redes sociais, a diretoria cobrou esclarecimentos da organização e apontou impacto esportivo com a alteração.
Após a repercussão, a organização voltou atrás e confirmou que a final será realizada no dia 22 de fevereiro, conforme previsto inicialmente. A decisão restabelece o cronograma original da competição.
Com a definição, o Vila Marlene segue a preparação para a disputa do título diante do Schalk 69.
Segue a nota publicada pela equipe antes da organização voltar atrás:
“O Vila Marlene, da cidade de Jundiaí, vem por meio desta nota esclarecer sua posição em relação à alteração da data da final da Copa Circuito das Frutas de Futebol.
Nosso clube aceitou o convite para participar da competição mediante o calendário oficial que nos foi apresentado pela organização, contendo datas e horários previamente definidos para toda a realização do campeonato, incluindo a final marcada para o dia 22 de fevereiro, às 9h, na cidade de Louveira.
Ressaltamos que diversas equipes convidadas optaram por não participar da competição justamente por conflitos de datas com outros campeonatos. Diferentemente delas, o Vila Marlene se organizou, aceitou o convite e se comprometeu com base no planejamento inicial informado pela organização.
Agora, chegando à final da competição, fomos surpreendidos com a possibilidade de alteração da data para o dia 1º de março, o que inviabiliza totalmente nossa participação, uma vez que nossos atletas possuem compromissos já assumidos nos campeonatos das Especiais do ABC Paulista, que têm início exatamente nesta data.
Diante disso, manifestamos nossa posição contrária à mudança da data previamente estabelecida. Entendemos que o respeito ao calendário divulgado no início da competição é fundamental para manter a credibilidade da organização e a seriedade do campeonato, bem como o respeito aos clubes que confiaram e se programaram para participar.
O Vila Marlene reafirma seu compromisso com o esporte, com a competição e com o bom senso, esperando que a organização mantenha a data original da final conforme o planejamento inicial.”