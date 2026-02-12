O cenário para a disputa para a câmara dos Deputados, em Brasília, segue amplo para o pré-candidato

pelo PL em Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Experiente, Luiz Fernando já esteve no cargo entre 2010

a 2014 e sabe da importância e a diferença que faz para uma região ter um representante em Brasília.

com base fortalecida em Jundiaí e na Região Metropolitana - sendo o primeiro presidente da RMJ - tem

pela frente parcerias que ampliam sua atuação e fortalecem seu nome na corrida que se avizinha.

Nova troca?

A secretária municipal de Saúde, Marcia Facci, pode ser exonerada do cargo nos próximos dias, segundo apuração do Jornal de Jundiaí. Nos bastidores, a possível saída é atribuída à avaliação de falta de resultados à frente da pasta. Na sessão de terça-feira (10), na câmara Municipal, a secretária voltou a ser alvo de críticas de vereadores, que apontaram falhas na atuação e na transparência da gestão, além de reflexos na qualidade dos serviços prestados à população. caso a mudança se confirme, Marcia será a segunda titular da Saúde a deixar o posto durante o mandato do prefeito Gustavo Martinelli. Antes dela, Adolfo Martin deixou o cargo em janeiro de 2025, cerca de um mês após assumir, alegando problemas de saúde.