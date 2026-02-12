O cenário para a disputa para a câmara dos Deputados, em Brasília, segue amplo para o pré-candidato
pelo PL em Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Experiente, Luiz Fernando já esteve no cargo entre 2010
a 2014 e sabe da importância e a diferença que faz para uma região ter um representante em Brasília.
com base fortalecida em Jundiaí e na Região Metropolitana - sendo o primeiro presidente da RMJ - tem
pela frente parcerias que ampliam sua atuação e fortalecem seu nome na corrida que se avizinha.
Nova troca?
A secretária municipal de Saúde, Marcia Facci, pode ser exonerada do cargo nos próximos dias, segundo apuração do Jornal de Jundiaí. Nos bastidores, a possível saída é atribuída à avaliação de falta de resultados à frente da pasta. Na sessão de terça-feira (10), na câmara Municipal, a secretária voltou a ser alvo de críticas de vereadores, que apontaram falhas na atuação e na transparência da gestão, além de reflexos na qualidade dos serviços prestados à população. caso a mudança se confirme, Marcia será a segunda titular da Saúde a deixar o posto durante o mandato do prefeito Gustavo Martinelli. Antes dela, Adolfo Martin deixou o cargo em janeiro de 2025, cerca de um mês após assumir, alegando problemas de saúde.
Incentivo
A câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que reduz temporariamente as alíquotas para indústrias química e petroquímica enquadradas em regime fiscal especial, até a transição para o novo modelo previsto para 2027. com a medida, o governo deverá ampliar de R$ 1 bilhão para R$ 3,1 bilhões o orçamento do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) em 2025. O texto prevê redução de PIS e cofins entre março e dezembro deste ano, substituindo trechos anteriormente vetados pelo presidente Lula por ausência de estimativa de impacto orçamentário. A proposta segue agora para análise do Senado.
Começou o julgamento
Após quatro adiamentos, a corte de Apelação de Roma iniciou nesta quarta-feira (11) o julgamento do pedido de extradição da ex-deputada carla Zambelli (PL-SP), feito pela Justiça brasileira. A sessão durou cerca de cinco horas e foi suspensa, com retomada marcada para esta quinta-feira (12). Dessa etapa deverá sair a primeira decisão da Justiça italiana sobre o caso. Ainda caberá recurso à corte de cassação, última instância do país. A decisão final, no entanto, será do governo italiano, por meio do Ministério da Justiça.
Prisão domiciliar
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a solicitar, nesta quarta-feira (11), ao ministro do Supremo tribunal Federal (StF) Alexandre de Moraes, a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. Bolsonaro está detido na Papudinha, batalhão da Polícia Militar localizado ao lado do complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. No pedido encaminhado ao Supremo, os advogados alegam que o ex-mandatário apresenta “multimorbidade grave, permanente e progressiva”, com risco de descompensação súbita e possibilidade de eventos potencialmente fatais.