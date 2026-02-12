Mais de 150 galos possivelmente utilizados em rinhas foram resgatados nesta quinta-feira (11), em Louveira, durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão em um imóvel na zona rural da cidade, alvo de investigação por maus-tratos a animais e realização de rinhas.

No local, os policiais civis encontraram 155 galos de combate e 20 aves silvestres - entre canários-da-terra, trinca-ferros e coleirinhas -, mantidas irregularmente. Também foram apreendidos diversos apetrechos utilizados nas rinhas, como esporas postiças, seringas, anilhas e lacres, além de cadernos com anotações detalhadas sobre os confrontos, fitas de vídeo relacionadas ao preparo dos animais e telefones celulares. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

O proprietário do imóvel foi localizado e acompanhou a diligência. Ele apresentou versões contraditórias e afirmou tratar-se de um “hobby de infância”, negando a realização de rinhas. No entanto, segundo a Polícia Civil, as evidências encontradas indicam de forma consistente que o espaço era utilizado para a prática organizada de rinha de galos, inclusive com estrutura específica para os combates.