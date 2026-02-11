Na noite desta quarta-feira (11), o Paulista entrou em campo pela sexta rodada do Paulistão A3 e venceu o Desportivo Brasil por 2 a 1. A partida marcou a estreia do técnico Vinícius Munhoz no comando da equipe.
Com gols de Camilo e William Monteiro, o Galo somou mais três pontos e ocupa, parcialmente, a oitava colocação na tabela do campeonato.
Mesmo com o gramado prejudicado pela chuva, o Paulista começou melhor. Aos 20 minutos do primeiro tempo, porém, o árbitro marcou pênalti para o Desportivo Brasil. Gustavinho cobrou, mas o goleiro Lee defendeu e evitou a desvantagem.
Aos 32 minutos, foi a vez do time jundiaiense ter um pênalti a favor. Camilo, capitão e camisa 10 da equipe, converteu a cobrança e abriu o placar. No segundo tempo, o Desportivo voltou mais agressivo e empatou aos 31 minutos, mas, aos 44, após bate-rebate na área, William Monteiro marcou o gol que garantiu a vitória do Galo do Japi.
O Paulista volta a campo no domingo (15), às 10h, contra o XV de Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães.