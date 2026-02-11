A sessão da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, que poderia culminar na cassação do prefeito Adeildo Nogueira (PL), foi suspensa definitivamente às 4h da manhã desta quarta-feira (11), após uma noite marcada por atrasos, escalada na confusão e até uma tentativa de prisão. Os trabalhos serão retomados nesta quinta-feira (12). Segundo apuração do Jornal de Jundiaí, o plenário já formou maioria favorável à cassação do chefe do Executivo.

Iniciados com uma hora de atraso, a sessão começou às 19h de terça-feira (10). Havia grande presença de público no plenário, além de apoiadores do prefeito e do próprio Adeildo Nogueira e do vice-prefeito Marcelo de Araujo. Logo no início, o presidente da Casa, vereador Antonio Fiaz Carvalho, o Tonico (União Brasil), precisou suspender os trabalhos alegando que manifestações no plenário estariam prejudicando o andamento da sessão.

Após a retomada, uma nova confusão teve início. Impedido pela Justiça de participar da votação, o vereador Paulo Preza (PP) tentou barrar a posse de sua suplente, Alessandra Vergílio. Segundo apurou a reportagem, a decisão judicial que impede o parlamentar de votar se baseia em conclusão da Comissão Processante (CP), que apontou que a esposa do parlamentar teria sido nomeada para um cargo comissionado em troca de apoio político ao prefeito. O vereador Jurandi Rodrigues (Republicanos) também foi suspenso e substituído pelos mesmos motivos.