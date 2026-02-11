A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), publicou um decreto de concessão da Praça Dr. Salim Gebram, em frente ao estádio Dr. Jayme Cintra, que permite ao Grêmio Recreativo Gamor Força Jovem, torcida uniformizada do Paulista FC, desenvolver seus projetos sociais e instalar um contêiner no local, além de fazer a conservação da área. O documento (de número 35.972, de 26/01/2026) já consta na Imprensa Oficial do município.

Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a Gamor ainda poderá utilizar a área para reunir seus filiados para convivência e lazer, juntamente com os moradores da região. “A praça em frente ao estádio do Paulista é um patrimônio de Jundiaí, assim como o clube e a Gamor. A partir desse decreto, a torcida poderá desenvolver seus projetos, que beneficiam muitos cidadãos”, emendou.

Para o presidente da torcida do Galo, Fernando Henrique Drezza, a cessão da praça é uma conquista sem precedentes para a Gamor. “A Prefeitura de Jundiaí teve coragem e sensibilidade de atender nosso pedido, que foi feito há muito tempo, mas nada foi feito até então”, revelou. “A praça é o local perfeito para a Gamor tocar suas ações sociais, entre elas, a escolinha de bateria e o time de futebol. Poderemos ainda realizar as visitas ao Jayme Cintra, contribuindo com a reaproximação do clube com a cidade. Nossa presença na Praça Dr. Salim Gebram será boa também para a população do bairro, que precisa de mais esta opção de lazer. Deixaremos a praça ainda melhor para todos os jundiaienses”, completou Fernando.