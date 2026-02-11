Em sessão realizada nesta terça-feira (10), marcada por chuva e baixa presença de público, a Câmara Municipal de Jundiaí aprovou o Projeto de Lei nº 14.932/2025, que estabelece medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a adultização e a exposição constrangedora. De autoria do vereador Madson Henrique (PL), a proposta foi a principal pauta do dia e foi aprovada pela maioria dos parlamentares.

O projeto proíbe apresentações, desfiles, danças, encenações ou quaisquer atividades, em eventos públicos ou privados, que exponham menores a situações inadequadas ou que estimulem a adultização. A norma também se estende às plataformas digitais administradas pelo município. Para participação de crianças e adolescentes em eventos com transmissão digital, passa a ser exigida autorização dos pais ou responsáveis, exceto em atividades escolares ou culturais compatíveis com a faixa etária.

Durante a discussão, Madson Henrique defendeu a proposta e afirmou que a infância deve ser preservada. “Aqui em Jundiaí, criança vai ser criança. Tem que brincar, ir para o parquinho e ir para a escola”, declarou. O vereador relembrou casos de exploração da imagem infantil nas redes sociais, que culminou na prisão do influenciador Hytalo Santos, e condenou o lucro obtido em cima da inocência das crianças.