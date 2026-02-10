A Câmara Municipal segue em ritmo lento neste início de ano. Na segunda sessão ordinária de 2026, a pauta traz poucos projetos de lei com maior impacto e mostra que os vereadores ainda estão ajustando o compasso após o recesso. Entre os itens listados para discussão, o principal destaque fica por conta do Projeto de Lei nº 14.932/2025, de autoria do vereador Madson Henrique (PL), que trata da proteção de crianças e adolescentes contra a adultização e a exposição constrangedora em eventos, redes sociais e plataformas públicas. O texto, porém, não chega a ser novidade, pois já estava previsto para a sessão anterior, mas acabou sendo adiado.

“A evolução tecnológica e a popularização de redes sociais ampliaram as formas de exploração e exposição da imagem de menores, exigindo do Poder Público medidas mais rigorosas para prevenir danos irreparáveis à formação moral, psicológica e social. Este projeto não apenas proíbe condutas lesivas, mas também estabelece corresponsabilidade entre organizadores, promotores, patrocinadores e demais envolvidos em eventos, garantindo que ninguém que contribua ou se beneficie dessas práticas escape à punição”, diz o documento de justificativa enviado à Câmara pelo parlamentar.

Além desse projeto, a ordem do dia terá a votação de vetos do Executivo, matérias de menor impacto, como denominação de ruas e inserção de eventos no calendário municipal, além de um volume expressivo de moções.