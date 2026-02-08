A Rádio Difusora 810 AM, de Jundiaí, estreia no próximo dia 18 de fevereiro o programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, um novo espaço dedicado à cobertura do cenário político regional e ao debate sobre o próximo processo eleitoral. A atração vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela rádio e também pelo Instagram da Difusora e do Jornal de Jundiaí, apresentado por Itamar Gonçalves.
O programa nasce com a proposta de aproximar o cidadão da política, apresentando os principais nomes que devem disputar cargos eletivos na região nesta parte do Estado de São Paulo. A cada edição, os ouvintes e internautas poderão acompanhar entrevistas com possíveis candidatos, conhecer suas trajetórias, projetos, experiências e competências, além de participar ativamente com comentários, sugestões e opiniões.
Para o diretor-presidente do Jornal de Jundiaí, Tobias Muzaiel Junior, a iniciativa está alinhada ao compromisso de realizar uma cobertura política responsável e de interesse público. “O Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora estão sempre em cima da notícia, com apurações responsáveis e na medida certa, para manter o cidadão e o eleitor bem informados em um momento tão importante para o país e para a nossa região”, destaca.
Itamar Gonçalves afirma que este momento pré-eleitoral é crucial e funciona como uma vitrine para exibir os candidatos da região. “Com tantos portais fakes e sem compromisso com o jornalismo, é importante que os veículos tradicionais façam este trabalho de divulgação das candidaturas para que as pessoas tenham opção de escolha. Vejo ainda como fundamental nosso trabalho de apresentação dos candidatos regionais para que possamos escolher - finalmente - um novo representante que tenha conexão com a realidade dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí.”
Com linguagem acessível e foco na transparência, o “Bastidores da Política – Eleições 2026” pretende se tornar um canal direto entre os protagonistas do cenário político e a população, fortalecendo o debate democrático e contribuindo para uma escolha mais consciente nas próximas eleições.