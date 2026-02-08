A Rádio Difusora 810 AM, de Jundiaí, estreia no próximo dia 18 de fevereiro o programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, um novo espaço dedicado à cobertura do cenário político regional e ao debate sobre o próximo processo eleitoral. A atração vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela rádio e também pelo Instagram da Difusora e do Jornal de Jundiaí, apresentado por Itamar Gonçalves.

O programa nasce com a proposta de aproximar o cidadão da política, apresentando os principais nomes que devem disputar cargos eletivos na região nesta parte do Estado de São Paulo. A cada edição, os ouvintes e internautas poderão acompanhar entrevistas com possíveis candidatos, conhecer suas trajetórias, projetos, experiências e competências, além de participar ativamente com comentários, sugestões e opiniões.

Para o diretor-presidente do Jornal de Jundiaí, Tobias Muzaiel Junior, a iniciativa está alinhada ao compromisso de realizar uma cobertura política responsável e de interesse público. “O Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora estão sempre em cima da notícia, com apurações responsáveis e na medida certa, para manter o cidadão e o eleitor bem informados em um momento tão importante para o país e para a nossa região”, destaca.