Em jogo válido pela quinta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, o Paulista foi até Americana para enfrentar o Rio Branco neste sábado (7). Com o objetivo de alcançar o G8 da competição, o Galo não conseguiu. Depois de jogo apático, com poucas chances efetivas, o Paulista perdeu por 1 a 0, com gol marcado pelo Rio Branco no finzinho do jogo. Nos acréscimos, o Paulista chegou a marcar, mas o jogo já estava parado por falta de ataque e não valeu.
Com o resultado, o Paulista continua com cinco pontos em três jogos, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas. O Rio Branco, sobre o Galo, conquistou a primeira vitória na competição. O objetivo de Raphael Pereira era deixar o time fechado. Começando com três zagueiros, o treinador, que coincidentemente foi revelado pelo Rio Branco, prezou pela segurança, mas o Paulista não encaixou contra-ataques e o goleiro Sandro, do Rio Branco, mal trabalhou.
Partida
Na primeira etapa, o Tigre, jogando em casa e empurrado pela torcida, começou o jogo mais confiante. O Galo, desfalcado, não tinha o principal nome em campo, Camilo foi baixa na partida. Na primeira metade do primeiro tempo, o Rio Branco chegou mais ao gol. O Paulista começou a ganhar confiança em alguns momentos e ensaiou ofensivas, que praticamente não evoluíam. Lee foi testado em alguns momentos e conseguiu se sair bem. Em outros episódios, as finalizações ruins do Rio Branco foram por cima do gol.
Um lance causou polêmica aos 19 minutos, quando Adson, do Rio Branco, caiu em contato com Zé Mendes, mas o Juiz não marcou. Na segunda etapa, um lance parecido aconteceu com o Paulista, quando Christopher foi derrubado na área, mas o juiz também entendeu que não houve pênalti.
Só aos 37 minutos, saiu a primeira finalização do Paulista, mas a bola subiu demais. Ainda na primeira etapa, o camisa 7 do Galo, Vitinho, se estranhou com o zagueiro Pablo. Com um amarelo para cada lado, o Paulista terá este desfalque na sexta rodada, contra o Desportivo Brasil, no Jayme Cintra. No fim da primeira etapa, a melhor chance do Paulista, quando, aos 41 minutos, na cobrança de uma falta, a bola levantada na área encontrou a cabeçada de Zé Mendes, mas foi na trave.
Na volta do intervalo, Raphael apostou em um time mais ofensivo, com Jean Gaúcho e Matheus Arcanjo, mas, novamente, o Rio Branco começou a etapa com mais vontade. Na metade da segunda etapa, o Paulista chegou com bastante perigo duas vezes, mas não teve êxito. E quem não faz, leva. Aos 44 do segundo tempo, Gustavo avançou em velocidade pela lateral e cruzou por trás da defesa. A bola passou por todo mundo e o Rio Branco marcou, com Diego Lanzarini. O jogador não marcava desde 2023 e quebrou o tabu.