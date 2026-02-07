A Polícia Civil de Campinas prendeu, na tarde de sexta-feira (6), um homem acusado de cultivar maconha em larga escala dentro de um imóvel em Vinhedo. A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao Deic, que localizaram 58 pés de maconha no local.

De acordo com o delegado Marcel Fehr, o suspeito mantinha uma estrutura montada com estufas, criando condições ideais para o cultivo da planta. Segundo as investigações, a droga seria utilizada para a produção da substância conhecida como “ice”, uma variação mais potente da maconha.

As apurações tiveram início após a prisão de outro suspeito, também morador de Vinhedo, flagrado no dia 27 de janeiro praticando crime semelhante. As circunstâncias encontradas no imóvel, como a quantidade de plantas e a estrutura montada, afastaram a hipótese de consumo pessoal.