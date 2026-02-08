O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinalizou que não deve disputar a Presidência da República em 2026 e que apoiará a candidatura de Flávio Bolsonaro. Com isso, a tendência é que o chefe do Executivo estadual busque a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Em Jundiaí, a possível candidatura divide opiniões entre partidos políticos, com apoio majoritário entre siglas de direita e críticas vindas do campo da esquerda.

O presidente do Republicanos em Jundiaí, Fernando de Souza, afirmou que o governador teria condições de disputar cargos mais altos, mas defendeu a continuidade do atual projeto no Estado, pela capacidade de entrega e desenvolvimento de um plano de longo prazo. “Tem o nosso apoio exatamente pela assertividade com que ele vem conduzindo o Estado de São Paulo. Obras de mobilidade, atenção à saúde pública paulista e uma grande capacidade de condução do orçamento mostram que é um gestor preparado e que pode fazer ainda mais pelo nosso Estado, permanecendo por mais quatro anos”, disse.

Posição semelhante foi adotada pelo Novo. Para o coordenador regional do partido, Antonio Carlos Albino, apesar dos desafios, a gestão merece continuidade. “Reconhecemos que ainda há pontos a melhorar, como em qualquer governo, mas acreditamos que a continuidade é importante para consolidar avanços e implementar melhorias que a população espera”, afirmou.