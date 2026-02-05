05 de fevereiro de 2026
EM 2025

Mais de mil árvores são suprimidas em Jundiaí por risco de queda

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
As árvores são removidas quando há perigo eminente de quedas
Ao longo de 2025, 1.056 árvores foram removidas em Jundiaí, segundo divulgou o Departamento de Parques, Jardins e Praças (DPJP) com exclusividade ao JJ. Entre os principais motivos estão a probabilidade de queda iminente ou futura. No mesmo período, foram realizados 2.183 novos plantios, o que representa um saldo positivo de 1.127 árvores na cidade.

Segundo o departamento, a principal causa das remoções é a análise de risco. O procedimento avalia a segurança das árvores em áreas urbanas. A análise pode ser feita por meio da Avaliação Visual de Risco (AVR). Em alguns casos, a AVR é complementada por exames específicos. Entre eles estão a tomografia e a penetrografia, ou seja, método de análise não destrutiva (ou minimamente destrutiva) utilizado principalmente para inspecionar a qualidade interna e a resistência mecânica de madeiras. 

Esses métodos permitem identificar danos internos e estruturais. Todo o trabalho segue diretrizes e normas técnicas reconhecidas, entre elas, ABNT NBR 16246, voltada ao manejo de florestas urbanas. Também são consideradas orientações da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).

O DPJP informa que a supressão ocorre apenas quando há risco comprovado. Sempre que possível, a reposição da árvore é indicada em laudo técnico. O replantio respeita critérios ambientais e urbanos. 

