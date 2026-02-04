Em noite chuvosa e com grande presença de público, a Câmara Municipal retomou os trabalhos nesta terça-feira (3), após o fim do recesso parlamentar. Logo na primeira sessão do ano, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 14.726/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), que institui o Programa Municipal Antirracista. O programa estabelece estratégias permanentes de combate ao racismo e de incentivo às ações afirmativas voltadas à população negra, com o objetivo de fortalecer o compromisso do município com a promoção da equidade racial e o enfrentamento de todas as formas de discriminação.

A nova lei prevê que é vedada a discriminação racial em todas as esferas do Poder Público municipal, incluindo, mas não se limitando, às áreas de educação, emprego, moradia, serviços públicos e espaços de uso coletivo.

Entre as ações previstas estão a adoção de políticas continuadas de ação afirmativa, campanhas permanentes de conscientização, letramento racial para servidores públicos e a promoção de práticas institucionais antirracistas. O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Jundiaí (CMDPCN) deverá ser ouvido durante a implementação do programa.