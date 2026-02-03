A Câmara de Jundiaí retoma suas sessões nesta terça-feira (3), com nove itens em pauta. Um dos destaques vai para o Projeto de Lei (PL) nº 14.932/2025, de autoria do vereador Madson Henrique (PL), que visa proteger crianças e adolescentes contra a adultização e a exposição constrangedora, tanto em eventos públicos e privados quanto em plataformas digitais geridas pelo município.

O projeto proíbe apresentações, desfiles, danças, encenações ou quaisquer atividades que exponham menores a situações de constrangimento ou que estimulem adultização. Também será necessária a autorização dos pais ou responsáveis para que crianças participem de eventos com transmissão digital, exceto em atividades escolares ou culturais adequadas à faixa etária.

O PL prevê ainda que as plataformas digitais e canais de comunicação municipais implementem mecanismos de controle parental, moderação ativa de conteúdos e remoção de material nocivo em até 24 horas após denúncia. Mensagens educativas sobre o uso seguro da internet e os riscos da exposição precoce também devem ser divulgadas. As sanções para descumprimento da lei vão de advertência e multa até a cassação de alvarás de responsáveis pelo evento, com destinação dos valores arrecadados para fundos de proteção à infância.