A presença de nomes ligados a diferentes denominações religiosas deve marcar mais uma vez o cenário eleitoral deste ano e, em Jundiaí, as igrejas vão direcionando o apoio conforme o avanço dos dias e a proximidade das eleições. A reportagem do Jornal de Jundiaí apurou alguns nomes que emergem do cenário cristão e deverão estar nas urnas em outubro, para os cargos de deputado estadual e federal.

No campo evangélico, a Assembleia de Deus no Estado de São Paulo já definiu seus candidatos oficiais. O deputado federal Paulo Freire Costa, de Campinas, e a deputada estadual Marta Costa, da capital paulista, concorrem à reeleição.

Já a Igreja do Evangelho Quadrangular também contará com representantes nas urnas. Para deputado federal, o nome indicado é o do pastor Jefferson Campos, de Sorocaba, que busca a reeleição após cinco mandatos consecutivos como deputado federal. Para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a denominação apoia a pré-candidata Suelei Gonçalves, também de Sorocaba, descrita por lideranças religiosas como uma mulher com forte atuação na vida pública e comunitária.