A Estação Motiva Cultural, que celebrou seu primeiro aniversário recentemente, no dia 25 de janeiro, inicia 2026 com uma programação artística ainda mais robusta e diversa. Com vocação artística versátil, plateia para até 543 pessoas sentadas e palco com 160 m², ambos moduláveis, este espaço para espetáculos e eventos multiuso faz parte do Complexo Cultural Júlio Prestes, que também abriga a Sala São Paulo.
A Estação Motiva Cultural ocupa o saguão onde no passado eram vendidos os bilhetes de trem da Estação Júlio Prestes, e foi viabilizada graças a uma parceria da Fundação Osesp com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e com o Governo Federal e o Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Motiva, através de seu instituto, firmou um contrato de patrocínio com a Fundação Osesp para a manutenção do espaço durante um período inicial de três anos, também por meio da Lei Rouanet.
A programação artística da Estação Motiva Cultural permanece sob curadoria da jornalista, historiadora e pesquisadora Camila Fresca, que mantém a agenda dividida em eixos temáticos, contemplando dança, literatura, cinema, gastronomia e, é claro, muita música, como a estreia das séries Primeiros Acordes (de iniciação musical para bebês e crianças), Sexta Maior (happy hour em tardes de sexta, com Benito di Paula & Rodrigo Vellozo e uma roda de samba com Sérgio Vaz, entre outras atrações) e Pianissimo São Paulo (que terá talentos do piano como Konstantin Emelyanov, Sunmin Kim e Abisal Gergiev).
Também estão programadas novas temporadas dos projetos Refazendo o Disco (com Mônica Salmaso interpretando o elogiado álbum Voadeira), Diálogos na Estação (com Toninho Ferragutti & Quinteto e Dori Caymmi & Marcelo Bratke, entre outros), Gastronomia na Estação (experiências histórico-musical-gastronômicas dedicadas ao cacau e ao milho) e Jazz na Estação (que trará, por exemplo, o Sergio Reze Quarteto e Guga Stroeter & Orquestra HB). Entre as atividades gratuitas, haverá a estreia do filme Toró, do pianista Vitor Araújo e Metropole Orkest, e performances de Marcelo Cigano Quinteto e dos grupos São Paulo Companhia de Dança, Studio3 Companhia de Dança e São Paulo Companhia Jovem de Dança.
A agenda do segundo semestre começa oficialmente no dia 24 de fevereiro, com a Banda Mantiqueira abrindo a série Jazz na Estação. Uma das principais big bands do país, a banda foi formada em 1991 pelo saxofonista e arranjador Nailor Proveta. Em sofisticados arranjos, seu repertório traz obras de compositores brasileiros como Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Johnny Alf, Tom Jobim, João Bosco e do próprio Proveta, além de standards do jazz norte-americano. Antes de a música começar, acontece um happy hour: a casa estará aberta a partir das 19h30, com serviço de bar. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (valor inteiro) e podem ser adquiridos neste link. Veja, abaixo, a agenda corrida da Estação Motiva Cultural.
Programação – fevereiro a junho de 2026
- 24 FEV TER 19H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
JAZZ NA ESTAÇÃO: BANDA MANTIQUEIRA – JAZZ BRASILEIRO
- 3 MAR TER 20H00 [Ensaio Aberto]
4 MAR QUA 20H30
INGRESSOS: gratuito
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA: ATELIÊ DE COREÓGRAFOS 2026
- 9 MAR SEG 20H30
10 MAR TER 20H30
INGRESSOS: R$ 50 a 80
REFLEJOS DE MACONDO: VOLUMES 1 & 2
- 11 MAR SEG 19H30
25 MAR SEG 19H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
JAZZ NA ESTAÇÃO: MARTA KARASSAWA QUINTET
- 13 MAR SEX 17H
INGRESSOS: R$ 30
SEXTA MAIOR: ‘DIÁLOGO’, DE JULIANA NOTARI
- 17 MAR TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: SÃO PAULO CHAMBER SOLOISTS & ENTREGA DO PRÊMIO CONCERTO 2025
- 18 MAR QUA 20H30
INGRESSOS: R$ 50
LITERATURA E ÓPERA: A MORTE EM VENEZA
- 23 MAR QUA 20H30
INGRESSOS: gratuito
CINEMA NA ESTAÇÃO: ESTREIA DO FILME ‘TORÓ’, DO PIANISTA VITOR ARAÚJO E METROPOLE ORKEST
- 24 MAR TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
PIANISSIMO SÃO PAULO: KONSTANTIN EMELYANOV
- 28 MAR SÁB 16H
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 70
GASTRONOMIA NA ESTAÇÃO: CACAU – DA BEBIDA AO CHOCOLATE
- 29 MAR DOM 10H30
INGRESSOS: de R$ 40 a R$ 60
PRIMEIROS ACORDES: ‘PROFESSOR ÁGUA CONTRA O REI DAS ÁGUAS’
- 31 MAR TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
PIANISSIMO SÃO PAULO: CAN SARAÇ
- 3 ABR SEX 17H
INGRESSOS: R$ 30
SEXTA MAIOR: ‘A DOIS PIANOS’ COM BENITO DI PAULA E RODRIGO VELLOZO
- 7 ABR TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
PIANISSIMO SÃO PAULO: SUNMIN KIM
- 8 ABR QUA 19H30
22 ABR QUA 19H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
JAZZ NA ESTAÇÃO: SERGIO REZE QUARTETO
- 11 ABR SÁB 19H30
20 JUN SÁB 19H30
INGRESSOS: gratuito
STUDIO 3 COMPANHIA DE DANÇA
- 14 ABR QUA 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
PIANISSIMO NA ESTAÇÃO: ABISAL GERGIEV
- 16 ABR QUI 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
ESTAÇÃO NO AR: ‘EVOÉ’ COM ZECA BALEIRO – KATIA E FAUSTO NILO & ABEL SILVA
- 21 ABR TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: TONINHO FERRAGUTTI E QUINTETO – ‘DE SOL A SOL’
- 26 ABR DOM 10H30
INGRESSOS: R$ 50
PRIMEIROS ACORDES: MÚSICA PARA BEBÊS – EDIÇÃO 01
- 1 MAI SEX 17H
INGRESSOS: R$ 30
SEXTA MAIOR: ESPECIAL DIA DO TRABALHADOR – SAMBA E POESIA COM SÉRGIO VAZ
- 6 MAI QUA 20H30
20 MAI QUA 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
JAZZ NA ESTAÇÃO: GUGA STROETER E ORQUESTRA HB
- 16 MAI SÁB 16H
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 70
GASTRONOMIA NA ESTAÇÃO: O MILHO EM VERSO, PROSA, ROÇA E MESA
- 24 MAI DOM 10H30
INGRESSOS: de R$ 40 a R$ 60
PRIMEIROS ACORDES – BANDA MIRIM APRESENTA: ‘A CRIANÇA MAIS VELHA DO MUNDO’
- 26 MAI TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: QUARTETO D’ELLAS
- 29 MAI SEX 20H30
30 MAI SÁB 20H30
INGRESSOS: gratuito
SÃO PAULO COMPANHIA JOVEM DE DANÇA
- 3 JUN QUA 20H30
17 JUN QUA 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
JAZZ NA ESTAÇÃO: THE FLUX TRIO
- 6 JUN SÁB 18H
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
ESPECIAL JOCY DE OLIVEIRA: DOCUMENTÁRIO + CONCERTO
- 12 JUN SEX 20H30
14 JUN DOM 18H
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 84
REFAZENDO O DISCO: MÔNICA SALMASO EM ‘VOADEIRA’
- 16 JUN TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: DORI CAYMMI E MARCELO BRATKE EM ‘SAUDADES DO BRASIL’
- 24 JUN QUA 20H30
INGRESSOS: gratuito
MARCELO CIGANO QUINTETO
- 28 JUN DOM 10H30
INGRESSOS: R$ 50
PRIMEIROS ACORDES: MÚSICA PARA BEBÊS – EDIÇÃO 02
- 30 JUN TER 20H30
INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: OS MÚSICOS DE CAPELLA – DIREÇÃO DE LUIS OTÁVIO SANTOS
Serviço
Data: de 24 de fevereiro a 30 de junho de 2026
Endereço: Estação Motiva Cultural | praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo
Capacidade: até 543 lugares
Recomendação etária: 7 anos
Ingressos: gratuito, e a partir de R$ 30 (valor inteiro*)
Bilheteria (INTI): neste link
Telefone: (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.
Estacionamento: rua Mauá, 51 | A partir de R$ 27 | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.
Mais informações no sites oficiais da Sala São Paulo e da Estação Motiva Cultural.
*Estudantes, pessoas acima dos 60 anos, jovens pertencentes a famílias de baixa renda com idade de 15 a 29 anos, pessoas com deficiências e um acompanhante e servidores da educação da rede pública estadual e municipal têm desconto de 50% nos ingressos para os concertos da Temporada Osesp na Sala São Paulo, mediante comprovação.