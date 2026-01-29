29 de janeiro de 2026
PROGRAMAÇÃO

Estação Motiva Cultural tem venda de ingressos para 1º semestre

Por Redação |
| Tempo de leitura: 6 min
Livian Alves
Jazz na estação com o sexteto Aurum
Jazz na estação com o sexteto Aurum

A Estação Motiva Cultural, que celebrou seu primeiro aniversário recentemente, no dia 25 de janeiro, inicia 2026 com uma programação artística ainda mais robusta e diversa. Com vocação artística versátil, plateia para até 543 pessoas sentadas e palco com 160 m², ambos moduláveis, este espaço para espetáculos e eventos multiuso faz parte do Complexo Cultural Júlio Prestes, que também abriga a Sala São Paulo.

A Estação Motiva Cultural ocupa o saguão onde no passado eram vendidos os bilhetes de trem da Estação Júlio Prestes, e foi viabilizada graças a uma parceria da Fundação Osesp com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e com o Governo Federal e o Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Motiva, através de seu instituto, firmou um contrato de patrocínio com a Fundação Osesp para a manutenção do espaço durante um período inicial de três anos, também por meio da Lei Rouanet.

LEIA MAIS:

A programação artística da Estação Motiva Cultural permanece sob curadoria da jornalista, historiadora e pesquisadora Camila Fresca, que mantém a agenda dividida em eixos temáticos, contemplando dança, literatura, cinema, gastronomia e, é claro, muita música, como a estreia das séries Primeiros Acordes (de iniciação musical para bebês e crianças), Sexta Maior (happy hour em tardes de sexta, com Benito di Paula & Rodrigo Vellozo e uma roda de samba com Sérgio Vaz, entre outras atrações) e Pianissimo São Paulo (que terá talentos do piano como Konstantin Emelyanov, Sunmin Kim e Abisal Gergiev).

Também estão programadas novas temporadas dos projetos Refazendo o Disco (com Mônica Salmaso interpretando o elogiado álbum Voadeira), Diálogos na Estação (com Toninho Ferragutti & Quinteto e Dori Caymmi & Marcelo Bratke, entre outros), Gastronomia na Estação (experiências histórico-musical-gastronômicas dedicadas ao cacau e ao milho) e Jazz na Estação (que trará, por exemplo, o Sergio Reze Quarteto e Guga Stroeter & Orquestra HB). Entre as atividades gratuitas, haverá a estreia do filme Toró, do pianista Vitor Araújo e Metropole Orkest, e performances de Marcelo Cigano Quinteto e dos grupos São Paulo Companhia de Dança, Studio3 Companhia de Dança e São Paulo Companhia Jovem de Dança.

A agenda do segundo semestre começa oficialmente no dia 24 de fevereiro, com a Banda Mantiqueira abrindo a série Jazz na Estação. Uma das principais big bands do país, a banda foi formada em 1991 pelo saxofonista e arranjador Nailor Proveta. Em sofisticados arranjos, seu repertório traz obras de compositores brasileiros como Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Johnny Alf, Tom Jobim, João Bosco e do próprio Proveta, além de standards do jazz norte-americano. Antes de a música começar, acontece um happy hour: a casa estará aberta a partir das 19h30, com serviço de bar. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (valor inteiro) e podem ser adquiridos neste link. Veja, abaixo, a agenda corrida da Estação Motiva Cultural.

Programação – fevereiro a junho de 2026

  • 24 FEV TER 19H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
    JAZZ NA ESTAÇÃO: BANDA MANTIQUEIRA – JAZZ BRASILEIRO
  • 3 MAR TER 20H00 [Ensaio Aberto]
    4 MAR QUA 20H30
    INGRESSOS: gratuito
    SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA: ATELIÊ DE COREÓGRAFOS 2026
  • 9 MAR SEG 20H30 
    10 MAR TER 20H30
    INGRESSOS: R$ 50 a 80 
    REFLEJOS DE MACONDO: VOLUMES 1 & 2
  • 11 MAR SEG 19H30 
    25 MAR SEG 19H30
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
    JAZZ NA ESTAÇÃO: MARTA KARASSAWA QUINTET
  • 13 MAR SEX 17H  
    INGRESSOS: R$ 30
    SEXTA MAIOR: ‘DIÁLOGO’, DE JULIANA NOTARI
  • 17 MAR TER 20H30  
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
    DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: SÃO PAULO CHAMBER SOLOISTS & ENTREGA DO PRÊMIO CONCERTO 2025
  • 18 MAR QUA 20H30 
    INGRESSOS: R$ 50
    LITERATURA E ÓPERA: A MORTE EM VENEZA
  • 23 MAR QUA 20H30 
    INGRESSOS: gratuito
    CINEMA NA ESTAÇÃO: ESTREIA DO FILME ‘TORÓ’, DO PIANISTA VITOR ARAÚJO E METROPOLE ORKEST
  • 24 MAR TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
    PIANISSIMO SÃO PAULO: KONSTANTIN EMELYANOV
  • 28 MAR SÁB 16H 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 70
    GASTRONOMIA NA ESTAÇÃO: CACAU – DA BEBIDA AO CHOCOLATE
  • 29 MAR DOM 10H30 
    INGRESSOS: de R$ 40 a R$ 60
    PRIMEIROS ACORDES: ‘PROFESSOR ÁGUA CONTRA O REI DAS ÁGUAS’
  • 31 MAR TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
    PIANISSIMO SÃO PAULO: CAN SARAÇ
  • 3 ABR SEX 17H 
    INGRESSOS: R$ 30
    SEXTA MAIOR: ‘A DOIS PIANOS’ COM BENITO DI PAULA E RODRIGO VELLOZO
  • 7 ABR TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
    PIANISSIMO SÃO PAULO: SUNMIN KIM
  • 8 ABR QUA 19H30 
    22 ABR QUA 19H30
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
    JAZZ NA ESTAÇÃO: SERGIO REZE QUARTETO
  • 11 ABR SÁB 19H30 
    20 JUN SÁB 19H30
    INGRESSOS: gratuito  
    STUDIO 3 COMPANHIA DE DANÇA
  • 14 ABR QUA 20H30  
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100 
    PIANISSIMO NA ESTAÇÃO: ABISAL GERGIEV
  • 16 ABR QUI 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 100
    ESTAÇÃO NO AR: ‘EVOÉ’ COM ZECA BALEIRO – KATIA E FAUSTO NILO & ABEL SILVA
  • 21 ABR TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
    DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: TONINHO FERRAGUTTI E QUINTETO – ‘DE SOL A SOL’
  • 26 ABR DOM 10H30  
    INGRESSOS: R$ 50
    PRIMEIROS ACORDES: MÚSICA PARA BEBÊS – EDIÇÃO 01
  • 1 MAI SEX 17H 
    INGRESSOS: R$ 30
    SEXTA MAIOR: ESPECIAL DIA DO TRABALHADOR – SAMBA E POESIA COM SÉRGIO VAZ
  • 6 MAI QUA 20H30 
    20 MAI QUA 20H30
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
    JAZZ NA ESTAÇÃO: GUGA STROETER E ORQUESTRA HB
  • 16 MAI SÁB 16H
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 70
    GASTRONOMIA NA ESTAÇÃO: O MILHO EM VERSO, PROSA, ROÇA E MESA
  • 24 MAI DOM 10H30 
    INGRESSOS: de R$ 40 a R$ 60
    PRIMEIROS ACORDES – BANDA MIRIM APRESENTA: ‘A CRIANÇA MAIS VELHA DO MUNDO’
  • 26 MAI TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
    DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: QUARTETO D’ELLAS
  • 29 MAI SEX 20H30 
    30 MAI SÁB 20H30
    INGRESSOS: gratuito
    SÃO PAULO COMPANHIA JOVEM DE DANÇA
  • 3 JUN QUA 20H30
    17 JUN QUA 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 132
    JAZZ NA ESTAÇÃO: THE FLUX TRIO
  • 6 JUN SÁB 18H 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
    ESPECIAL JOCY DE OLIVEIRA: DOCUMENTÁRIO + CONCERTO
  • 12 JUN SEX 20H30 
    14 JUN DOM 18H
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 84
    REFAZENDO O DISCO: MÔNICA SALMASO EM ‘VOADEIRA’
  • 16 JUN TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
    DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: DORI CAYMMI E MARCELO BRATKE EM ‘SAUDADES DO BRASIL’
  • 24 JUN QUA 20H30 
    INGRESSOS: gratuito
    MARCELO CIGANO QUINTETO
  • 28 JUN DOM 10H30 
    INGRESSOS: R$ 50
    PRIMEIROS ACORDES: MÚSICA PARA BEBÊS – EDIÇÃO 02
  • 30 JUN TER 20H30 
    INGRESSOS: de R$ 50 a R$ 80
    DIÁLOGOS NA ESTAÇÃO: OS MÚSICOS DE CAPELLA – DIREÇÃO DE LUIS OTÁVIO SANTOS

Serviço
Data: de 24 de fevereiro a 30 de junho de 2026
Endereço: Estação Motiva Cultural | praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo
Capacidade: até 543 lugares
Recomendação etária: 7 anos
Ingressos: gratuito, e a partir de R$ 30 (valor inteiro*)
Bilheteria (INTI): neste link
Telefone: (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.
Estacionamento: rua Mauá, 51 | A partir de R$ 27 | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.
Mais informações no sites oficiais da Sala São Paulo e da Estação Motiva Cultural.

*Estudantes, pessoas acima dos 60 anos, jovens pertencentes a famílias de baixa renda com idade de 15 a 29 anos, pessoas com deficiências e um acompanhante e servidores da educação da rede pública estadual e municipal têm desconto de 50% nos ingressos para os concertos da Temporada Osesp na Sala São Paulo, mediante comprovação.

