Nesta sexta-feira (30), a cantora e compositora Bruna Caram abre sua agenda de shows de 2026 no palco do Sesc Jundiaí. Na ocasião ela comemora seus 20 anos de trajetória artística.

Após cinco anos dedicados ao projeto em homenagem a Gonzaguinha, Bruna volta o olhar para a própria produção e reúne em um único roteiro o caminho iniciado em 2006 com o álbum ‘Essa Menina’.

Com uma carreira que inclui passagens por palcos de Portugal, Espanha e Japão, a artista propõe uma cronologia pelos seus sete discos. No repertório, canções que consolidaram sua identidade, como ‘Feriado Pessoal’, dividem espaço com colaborações firmadas com nomes como Roberta Sá, Chico César e Pedro Luís.