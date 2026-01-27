Nesta sexta-feira (30), a cantora e compositora Bruna Caram abre sua agenda de shows de 2026 no palco do Sesc Jundiaí. Na ocasião ela comemora seus 20 anos de trajetória artística.
Após cinco anos dedicados ao projeto em homenagem a Gonzaguinha, Bruna volta o olhar para a própria produção e reúne em um único roteiro o caminho iniciado em 2006 com o álbum ‘Essa Menina’.
Com uma carreira que inclui passagens por palcos de Portugal, Espanha e Japão, a artista propõe uma cronologia pelos seus sete discos. No repertório, canções que consolidaram sua identidade, como ‘Feriado Pessoal’, dividem espaço com colaborações firmadas com nomes como Roberta Sá, Chico César e Pedro Luís.
O show também proporciona um olhar para o futuro, com apresentação de músicas inéditas que integrarão seu próximo álbum de estúdio e resgata composições autorais como ‘Vou Pra Rua’ e ‘Presença’.
Para este reencontro com o público jundiaiense, a artista sobe ao palco com uma nova formação de banda e traz na bagagem o amadurecimento de quem também atua como atriz e poeta. A experiência da maternidade e o engajamento na campanha ‘Ninguém Mexe Comigo’, voltada ao combate do abuso sexual contra crianças, conferiram ao seu trabalho uma nova dimensão de sensibilidade e consciência social, elementos que transparecem na interpretação das faixas sob uma nova perspectiva.
Serviço
Os ingressos para o show de Bruna Caram estão à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc.
Show Bruna Caram
Local: Teatro do Sesc Jundiaí;
Dia: sexta-feira (30);
Horário: 20h;
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600, ao lado do Jardim Botânico
Valor de ingresso: R$ 15,00 (credencial plena), R$ 25,00 (meia entrada) e R$ 50,00 (inteira).