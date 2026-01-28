Neste sábado, dia 31 de janeiro, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe a banda Karnak para a apresentação de "Karnak Mesozóico". O espetáculo marca o novo projeto do grupo, que une rock experimental, ficção e o que André Abujamra define como arqueologia emocional. A narrativa, inspirada na lógica de Star Wars, baseia-se na história de uma suposta fita-demo perdida e reencontrada, transformando o disco em uma espécie de episódio zero da trajetória da banda.

Após celebrar três décadas de estrada em 2025, a Karnak consolida sua relevância no cenário musical com uma proposta que funde ritmos globais e teatralidade desde sua fundação, em 1992. O álbum de estreia do grupo foi eleito pela revista Rolling Stone como um dos dez melhores discos do rock latino, ao lado de artistas como Os Mutantes e Manu Chao. O trabalho também recebeu destaque no site do Grammy Awards, onde a banda foi descrita como uma orquestra cosmopolita de fôlego ambicioso.

