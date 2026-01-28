Neste sábado, dia 31 de janeiro, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe a banda Karnak para a apresentação de "Karnak Mesozóico". O espetáculo marca o novo projeto do grupo, que une rock experimental, ficção e o que André Abujamra define como arqueologia emocional. A narrativa, inspirada na lógica de Star Wars, baseia-se na história de uma suposta fita-demo perdida e reencontrada, transformando o disco em uma espécie de episódio zero da trajetória da banda.
Após celebrar três décadas de estrada em 2025, a Karnak consolida sua relevância no cenário musical com uma proposta que funde ritmos globais e teatralidade desde sua fundação, em 1992. O álbum de estreia do grupo foi eleito pela revista Rolling Stone como um dos dez melhores discos do rock latino, ao lado de artistas como Os Mutantes e Manu Chao. O trabalho também recebeu destaque no site do Grammy Awards, onde a banda foi descrita como uma orquestra cosmopolita de fôlego ambicioso.
No palco, André Abujamra conduz uma numerosa formação que inclui músicos como Carneiro Sandalo, Sergio Bartolo, Kuki Stolarski e Marcos Bowie. O roteiro do show equilibra as 11 faixas inéditas do novo álbum com os principais sucessos que marcaram a trajetória da banda ao longo de 30 anos. O repertório preserva a irreverência e a fusão de estilos que caracterizam o grupo desde suas primeiras apresentações em São Paulo, transitando entre referências dos anos 80 e reflexões contemporâneas.
Com trajetória que inclui turnês por Portugal, Espanha e Japão, a Karnak utiliza o novo espetáculo para desafiar o presente por meio da performance e da experimentação. A apresentação no Sesc Jundiaí celebra a capacidade de reinvenção de uma banda que permanece como referência para novas gerações de músicos brasileiros.
Os ingressos estão à venda pelo site e nas bilheterias da rede.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço: show Karnak, com o espetáculo Karnak Mesozóico
Sábado (31), às 19h, no teatro
90 minutos | 12 anos
R$ 15,00 (credencial plena) | R$ 25,00 (meia entrada) | R$ 50,00 (inteira)
À venda pelo site e nas bilheterias do Sesc