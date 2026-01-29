A atual Legislatura da Câmara Municipal de Jundiaí é formada por 19 vereadores distribuídos em nove partidos políticos. Após as eleições, cada sigla deve nomear um representante para ser o líder partidário na bancada. Esse líder funciona como o porta-voz do partido, representa a legenda nos órgãos internos da Câmara e é responsável por indicar membros para comissões, orientar votações, encaminhar projetos, propor emendas e solicitar regime de urgência nas matérias em tramitação.
Como são nove partidos, há nove líderes, porém, apenas cinco partidos possuem dois ou mais representantes. São eles: PL (6 vereadores), PSD (3), PSDB (2), Republicanos (2) e União Brasil (2). Os demais partidos — PT, PSOL, PP e Podemos — contam com apenas um parlamentar cada. A reportagem do Jornal de Jundiaí ouviu os líderes das bancadas com pelo menos dois integrantes para entender o papel político e institucional exercido por eles no Legislativo.
À frente da maior bancada da Câmara, com seis vereadores, o líder do PL, Leandro Basson, afirma que a prioridade é manter a unidade partidária e o foco em resultados concretos. “Nosso compromisso é atuar com organização, responsabilidade e sempre em favor do interesse público. Seguiremos trabalhando de forma coesa, sem abrir mão da fiscalização, do diálogo institucional e da defesa do bem comum”, afirmou.
Basson destacou ainda que manteve atuação intensa mesmo durante o recesso parlamentar, com articulações políticas, elaboração de projetos de lei, ações em campo e fiscalização do Executivo, com atenção especial à área da segurança pública.
Líder do União Brasil e também líder do governo na Câmara, o vereador Juninho Adilson ressaltou o papel estratégico da função. “Ser líder é um exercício diário de articulação. Significa construir consensos, alinhar pautas e fazer a ponte entre os vereadores, a Prefeitura e outras forças políticas. O líder fala em nome de um projeto coletivo que busca o melhor para a cidade”, destacou.
Pelo Republicanos, o líder Zé Dias reforçou que a atuação da bancada se dá pelo diálogo e pela construção de consensos, respeitando a autonomia de cada parlamentar. “Buscamos articular com todas as lideranças da Casa, sejam de situação ou oposição, sempre com foco no que é melhor para Jundiaí”, afirmou. Segundo ele, o trabalho parlamentar também se baseia na escuta direta da população. “Sou um vereador bastante presente nas ruas, ouvindo demandas e levando à Prefeitura. O foco são as pessoas que mais precisam, mas trabalhamos para toda a cidade”, completou.
A líder do PSD, Carla Basílio, destacou que a liderança exige diálogo constante e responsabilidade institucional. “Meu trabalho é articular projetos, construir consensos, defender as demandas da cidade e garantir que as decisões do Legislativo resultem em melhorias reais para a população”, afirmou. Ela acrescenta que a atuação conjunta entre líderes busca fortalecer políticas públicas e acelerar soluções para a cidade.
Representando o PSDB, o líder Romildo Antonio explicou que o trabalho da bancada é feito em conjunto com o vereador Paulo Sérgio, também do partido. “Atuamos nas pautas, no trabalho de rua e na escuta das demandas, especialmente nas áreas de transporte público e saúde. Por meio de ofícios e indicações, fazemos a intermediação com o Executivo”, disse. Romildo também ressaltou a articulação entre os líderes durante a CPI Maria Luiza, em andamento na Casa. “Conversamos com as lideranças para garantir a participação de todos os envolvidos”, concluiu.