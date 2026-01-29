A atual Legislatura da Câmara Municipal de Jundiaí é formada por 19 vereadores distribuídos em nove partidos políticos. Após as eleições, cada sigla deve nomear um representante para ser o líder partidário na bancada. Esse líder funciona como o porta-voz do partido, representa a legenda nos órgãos internos da Câmara e é responsável por indicar membros para comissões, orientar votações, encaminhar projetos, propor emendas e solicitar regime de urgência nas matérias em tramitação.

Como são nove partidos, há nove líderes, porém, apenas cinco partidos possuem dois ou mais representantes. São eles: PL (6 vereadores), PSD (3), PSDB (2), Republicanos (2) e União Brasil (2). Os demais partidos — PT, PSOL, PP e Podemos — contam com apenas um parlamentar cada. A reportagem do Jornal de Jundiaí ouviu os líderes das bancadas com pelo menos dois integrantes para entender o papel político e institucional exercido por eles no Legislativo.

À frente da maior bancada da Câmara, com seis vereadores, o líder do PL, Leandro Basson, afirma que a prioridade é manter a unidade partidária e o foco em resultados concretos. “Nosso compromisso é atuar com organização, responsabilidade e sempre em favor do interesse público. Seguiremos trabalhando de forma coesa, sem abrir mão da fiscalização, do diálogo institucional e da defesa do bem comum”, afirmou.