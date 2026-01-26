O ‘Clube de Benefícios’ da Cultura já é realidade no estado de São Paulo. A iniciativa lançada pela Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas amplia o acesso da população a equipamentos, serviços e experiências culturais em todo o território paulista. Integrado à Agenda Viva SP, o clube de benefícios reúne vantagens como ingressos gratuitos e com desconto, prioridade em atividades formativas e programação exclusiva, com foco na democratização do acesso, na formação de público e no fortalecimento da relação contínua entre cidadãos e cultura.

Voltado a todos os moradores do estado de São Paulo, o clube conecta o público a eventos e espaços culturais por meio de parcerias estratégicas. “O Clube cria uma lógica de permanência. Ao integrar benefícios, programação e comunicação em uma única plataforma, conseguimos acompanhar o comportamento do público, ampliar o alcance das ações culturais e incentivar a participação recorrente em diferentes linguagens e territórios. É um avanço na forma como o Estado se relaciona com quem consome cultura”, afirma a secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton.

LEIA MAIS: