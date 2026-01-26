O ‘Clube de Benefícios’ da Cultura já é realidade no estado de São Paulo. A iniciativa lançada pela Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas amplia o acesso da população a equipamentos, serviços e experiências culturais em todo o território paulista. Integrado à Agenda Viva SP, o clube de benefícios reúne vantagens como ingressos gratuitos e com desconto, prioridade em atividades formativas e programação exclusiva, com foco na democratização do acesso, na formação de público e no fortalecimento da relação contínua entre cidadãos e cultura.
Voltado a todos os moradores do estado de São Paulo, o clube conecta o público a eventos e espaços culturais por meio de parcerias estratégicas. “O Clube cria uma lógica de permanência. Ao integrar benefícios, programação e comunicação em uma única plataforma, conseguimos acompanhar o comportamento do público, ampliar o alcance das ações culturais e incentivar a participação recorrente em diferentes linguagens e territórios. É um avanço na forma como o Estado se relaciona com quem consome cultura”, afirma a secretária estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton.
Entre os benefícios do clube estão ingressos gratuitos e meia-entrada para museus, teatros e eventos culturais, descontos em lojas localizadas em equipamentos culturais, redução de valores em cursos, oficinas e residências artísticas, e outras experiências voltadas à aproximação do público com os processos de criação cultural.
Como participar
Para se inscrever, basta morar no estado de São Paulo, acessar o site clube.agendavivasp.com.br e preencher um formulário simples com dados pessoais básicos. Após a conclusão do cadastro, o usuário passa a integrar automaticamente o Clube e pode acessar os benefícios disponíveis, de acordo com as regras e a disponibilidade de cada parceiro cultural.
O acesso às vantagens ocorre de forma digital. Cada benefício será divulgado pela plataforma, que indicará as condições de uso, prazos, quantidades disponíveis e os equipamentos culturais participantes.
Os participantes também passam a receber comunicações sobre novas parcerias, abertura de vagas para atividades exclusivas e destaques da programação cultural do estado, integrados à Agenda Viva SP. Não há cobrança de taxa de adesão nem mensalidade, e o cadastro pode ser atualizado a qualquer momento pelo próprio usuário.
A iniciativa não substitui políticas de gratuidade já existentes nos equipamentos culturais, mas atua de forma complementar, ampliando as possibilidades de acesso e incentivando a participação recorrente da população nas atividades culturais em todo o território paulista.
Serviço
Clube de Benefícios da Cultura
Quem pode se inscrever: pessoas moradoras no estado de São Paulo
Para se cadastrar: clube.agendavivasp.com.br