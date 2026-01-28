O PSDB de Jundiaí tem novo presidente e já começa a desenhar seus próximos passos com foco nas eleições municipais de 2028. Ilcemar Gustavo Bardi da Fonseca foi empossado no cargo após a saída de Fernando de Souza, que deixou o partido para assumir o Republicanos. Ainda em fase de planejamento e estruturação, o novo presidente destaca que o foco principal da nova gestão está voltado para 2028. “Estamos conversando com a população, nos fortalecendo e pensando em uma possível candidatura própria. O trabalho agora é preparar o partido para 2028”, afirmou.

Filiado ao PSDB desde 2014 e integrante do diretório municipal, Ilcemar afirma que o convite para assumir a presidência foi recebido com honra e senso de responsabilidade. “É um privilégio. Fui convidado pelo Miguel Haddad, uma referência em todo o Estado. É uma responsabilidade enorme, mas também muito gratificante. Agradeço a confiança”, destacou.

Ilcemar defende a continuidade do trabalho histórico do partido. “Somos o maior partido do Brasil ao longo da história. O país, o Estado de São Paulo e Jundiaí cresceram muito, também por conta do trabalho desenvolvido pelo PSDB em todas as esferas”, avaliou, ressaltando a importância do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na cidade, uma das prioridades é seguir executando esse trabalho, fortalecendo o diálogo com a população para compreender as demandas locais e a atenção especial à formação de novas lideranças.