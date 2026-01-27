O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Educafro protocolaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal para impedir o avanço da Lei Estadual nº 19.722/2026, de Santa Catarina. A norma catarinense proíbe a adoção de cotas raciais e outras ações afirmativas em instituições de ensino superior públicas ou que recebam recursos públicos no Estado. A advogada Jéssica Vianna, tesoureira e secretária-adjunta da OAB de Jundiaí, avaliou a situação e seus desdobramentos.

A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em dezembro e sancionada pelo governador Jorginho Mello (PL) na última semana. O texto mantém apenas a reserva de vagas para pessoas com deficiência, estudantes de escolas públicas e critérios exclusivamente econômicos, excluindo recortes raciais nas políticas de acesso ao ensino superior.

A advogada explicou que a Constituição Federal assegura não apenas a igualdade formal, mas também a igualdade material, que autoriza a adoção de políticas públicas específicas para enfrentar desigualdades históricas e estruturais. “O STF já consolidou o entendimento pela constitucionalidade das políticas de cotas raciais, reconhecendo que elas são compatíveis com o combate ao racismo, com a promoção do direito à educação e com a dignidade da pessoa humana. Assim, trata-se de uma discussão essencialmente jurídica, que deve ser analisada à luz da Constituição Federal”, afirmou.