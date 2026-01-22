Segundo o site do Coralusp, “esta é uma oportunidade de aprendizado musical de forma gratuita”. O site informa ainda todos os detalhes das inscrições, a exemplo de como se inscrever. As vagas são destinadas a todos os interessados em participar de atividades musicais e se aperfeiçoar como cantor.

Em atividade desde 1967, o Coral da Universidade de São Paulo (Coralusp) abriu inscrições para selecionar novos membros para o primeiro semestre de 2026. As inscrições para os diversos grupos vão até 31 de março ou até preencher as vagas. Não é necessário experiência.

Não é necessário ter vínculo com a USP para fazer parte do Coral. Também não há exigência de experiência, sendo que o único pré-requisito é ter mais de 18 anos. O teste vocal é rápido e simples e será aplicado pelo regente do grupo escolhido. O candidato pode enviar inscrições para até dois corais diferentes.

Parte da história

Órgão da pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU-USP), o Coral da USP foi criado em 1967. Era composto por estudantes da Escola de Enfermagem e da Escola Politécnica. Com grande sucesso, o coral se expandiu e hoje é formado por 15 grupos e três oficinas corais sediados na Cidade Universitária, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Casa Dona Yayá, na Faculdade de Saúde Pública e na Biblioteca Mário Schenberg-Lapa, sob a direção de sete regentes corais, somando mais de 650 coralistas.

Ao longo de quase seis décadas, já são cinco prêmios Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), além de apresentações na TV, em diversas cidades brasileiras e turnês na Europa, África, Estados Unidos e Argentina. Muitos dos ex-membros hoje em dia cantam no coral da Osesp, do Teatro Municipal, ou são profissionais que atuam fora como regentes.