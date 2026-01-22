22 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PONTOS MIS

Jundiaí é parceira do programa em 2026

Por Divulgação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Agência São Paulo
Programa engloba orientação e desenvolvimento de curtas
Programa engloba orientação e desenvolvimento de curtas

Jundiaí é parceria do programa Pontos MIS em 2026, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. O anúncio das 128 cidades paulistas e das sete unidades das ‘Fábricas de Cultura’ contempladas pelo projeto de formação e difusão cultural foi realizado na tarde desta quinta-feira (22) pelo governo do estado.

A proposta leva aos parceiros programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.

LEIA MAIS:

O Pontos MIS estabelece os seguintes eixos de trabalho: exibição de filmes; sessões presenciais; Exposições Pontos MIS; itinerância; formação; oficinas; orientação e desenvolvimento de curtas; residência Pontos MIS; relação com municípios.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários