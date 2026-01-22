Jundiaí é parceria do programa Pontos MIS em 2026, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. O anúncio das 128 cidades paulistas e das sete unidades das ‘Fábricas de Cultura’ contempladas pelo projeto de formação e difusão cultural foi realizado na tarde desta quinta-feira (22) pelo governo do estado.

A proposta leva aos parceiros programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.

LEIA MAIS: