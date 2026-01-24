24 de janeiro de 2026
GUARDA MUNICIPAL

Homem é preso com grande quantidade de droga 'estragada'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os GMs levaram o suspeito para a delegacia, onde ele ficou preso
Os GMs levaram o suspeito para a delegacia, onde ele ficou preso

Um homem foi preso com centenas de porções de drogas “estragadas” no Jardim América, em Campo Limpo Paulista. A prisão foi realizada por guardas municipais.

Os GMs trafegavam pela rua Estados Unidos, logo após abastecerem a viatura, quando perceberam o nervosismo de um homem que, ao notar a presença da equipe, passou a andar mais rápido e a olhar repetidamente para trás.

Diante da atitude suspeita, os guardas realizaram a abordagem. Durante a revista, ao abrirem a mochila que o homem carregava, encontraram centenas de porções de maconha e cocaína, todas molhadas e com aparência envelhecida.

Questionado, ele alegou inicialmente que havia encontrado a mochila contendo as drogas em um matagal. Posteriormente, mudou a versão e afirmou que teria recebido dinheiro para transportar o entorpecente até um determinado endereço.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

