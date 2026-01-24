24 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Primas são presas pelo Baep com 35 kg de cocaína e crack

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As drogas foram encontradas durante buscas por um criminoso

Duas mulheres, que são primas, foram presas nesta sexta-feira (23) com 35 kg de cocaína e crack, no Jardim América 3, em Várzea Paulista. A prisão foi realizada por policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), de Campinas, com apoio da Polícia Militar local.

Os agentes do Baep faziam patrulhamento quando tentaram abordar um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial, ele correu para dentro de uma residência, escalou o muro e passou a invadir imóveis vizinhos durante a fuga. Foi solicitado apoio para a realização de cerco e varredura nas casas da região, porém o bandido não foi localizado.

Em uma das residências vistoriadas, os policiais foram recebidos por duas mulheres, que autorizaram a entrada da equipe. Durante a averiguação inicial, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha (0,261 grama) sobre a cama. Com o apoio do Canil do Baep, os policiais localizaram 13,428 kg de crack, armazenados em tijolos.

Na sequência, também foram apreendidos 21,316 quilos de cocaína, acondicionados em sacos, totalizando 35 quilos de entorpecentes.

Além das drogas, foram apreendidos cinco aparelhos celulares e R$ 127.

As duas mulheres foram conduzidas ao Plantão Policial, onde permaneceram presas em flagrante por tráfico de drogas.

