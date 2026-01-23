O Paulista empatou contra o Itapirense por 2 a 2 na estreia da Série A3 do Campeonato Paulista, na noite de hoje (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra. Em um jogo movimentado, o Galo sofreu a “lei do ex”, conseguiu virar a partida ainda no primeiro tempo, mas cedeu o gol de empate aos 40 minutos da segunda etapa. Os gols do Galo foram marcados por Camilo e Vitinho. Caveira e João Vitor marcaram para o adversário.
Com o resultado, o Galo somou apenas um ponto na tabela de classificação. O time de Raphael Pereira volta a campo na quarta-feira (28), às 15h, para enfrentar o Rio Claro, na casa do adversário, pela 2ª rodada da competição.
O Galo começou o jogo nervoso e cedendo ataques para o time visitante. O primeiro lance de perigo da partida foi da equipe de Itapira, aos 6 minutos. O atacante Gabriel conduziu pela esquerda, passou como quis pelo lateral Jean Gaúcho e finalizou de dentro da área, obrigando uma grande defesa do goleiro Lee.
Na sequência, o Paulista criou duas oportunidades claras. Na primeira, Gustavo Índio recebeu o lançamento de Léo Couto, avançou até a área e serviu Vitinho, que chegava para a finalização, mas a zaga da Itapirense conseguiu o corte providencial. Em seguida, Léo Souza também levou perigo. O camisa 13 recebeu o cruzamento de Vitinho e, mesmo sem ângulo, arriscou a finalização, mas a bola bateu nas redes pelo lado de fora.
Apesar da melhora do Paulista, quem abriu o placar foi o visitante. Aos 14 minutos, Rafinha tentou um passe em profundidade ainda no campo de defesa. A bola, que parecia tranquila para o goleiro Lee, acabou sendo antecipada pelo lateral Jean Gaúcho, que, visivelmente nervoso, tocou nos pés do camisa 9 adversário, Vinícius Caveira. De longe, o atacante finalizou por cobertura, marcou a chamada “lei do ex” e colocou o visitante em vantagem: 1 a 0.
Com o gol tomado, o Galo precisou correr atrás do prejuízo e passou a pressionar a saída de bola do Itapirense. E a pressão funcionou. Aos 20 minutos, após cobrança de lateral no campo de ataque, a bola sobrou para Jean Gaúcho, que ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou de primeira por cima do gol.
Aos 31 minutos, a oportunidade enfim virou gol. Após disputa no meio-campo, Léo Souza ficou com a sobra e encontrou Mauri em profundidade. O camisa 11 fez o facão e finalizou de dentro da área; o goleiro defendeu, mas, no rebote, a bola sobrou para Camilo, que concluiu para o fundo das redes e garantiu o empate do Galo: 1 a 1.
O jogo seguiu movimentado até o fim do primeiro tempo, com chances claras para ambos os lados. Em duas chegadas perigosas do Itapirense, o goleiro Lee salvou o Galo e impediu que o adversário retomasse a vantagem.
Ainda assim, quem foi para o intervalo em vantagem foi o Paulista, nos últimos instantes dos acréscimos. Aos 49 minutos, o time pressionou a defesa da Itapirense e, após um bate-rebate próximo à área, Léo Souza ficou com a sobra e recuou para Vitinho. O atacante arriscou de longa distância, a bola ainda tocou no travessão e morreu no fundo das redes, sem chances para o goleiro.
SEGUNDO TEMPO
No segundo tempo, a partida começou em ritmo mais morno, com as equipes se estudando mais e arriscando menos ofensivamente. Mais organizado, o Galo comandava as ações e evitou a pressão que o adversário impôs no primeiro tempo.
Com solidez defensiva, o Paulista controlou o segundo tempo até os 39 minutos. Quando a vitória parecia encaminhada para o Galo, uma nova falha defensiva resultou no gol adversário. Na saída de bola, o goleiro Lee tocou para Samuel, que, praticamente sozinho no campo de defesa, dominou errado e entregou nos pés de Carlos. O atacante avançou até a pequena área e finalizou; Lee defendeu, mas, no rebote, a bola sobrou para João, que apenas empurrou para o fundo das redes e empatou a partida e derramou um balde de água fria no Paulista.