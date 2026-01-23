O Paulista empatou contra o Itapirense por 2 a 2 na estreia da Série A3 do Campeonato Paulista, na noite de hoje (23), no Estádio Dr. Jayme Cintra. Em um jogo movimentado, o Galo sofreu a “lei do ex”, conseguiu virar a partida ainda no primeiro tempo, mas cedeu o gol de empate aos 40 minutos da segunda etapa. Os gols do Galo foram marcados por Camilo e Vitinho. Caveira e João Vitor marcaram para o adversário.

Com o resultado, o Galo somou apenas um ponto na tabela de classificação. O time de Raphael Pereira volta a campo na quarta-feira (28), às 15h, para enfrentar o Rio Claro, na casa do adversário, pela 2ª rodada da competição.

O Galo começou o jogo nervoso e cedendo ataques para o time visitante. O primeiro lance de perigo da partida foi da equipe de Itapira, aos 6 minutos. O atacante Gabriel conduziu pela esquerda, passou como quis pelo lateral Jean Gaúcho e finalizou de dentro da área, obrigando uma grande defesa do goleiro Lee.