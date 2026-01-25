Mesmo durante o recesso legislativo, que se encerra no dia 31 de janeiro, o vereador Rodrigo Albino (PL) realizou, nesta semana, uma visita técnica ao Hospital São Vicente (HSV) para acompanhar a situação da saúde pública no município. O parlamentar se reuniu com o superintendente Fernando Ramos, para discutir ações em andamento e estratégias voltadas principalmente à redução das filas de atendimento.

Segundo o parlamentar, o foco foi em relação às filas de pacientes oncológicos e ortopédicos. Também foi debatida a possibilidade de utilização de espaços públicos, como os próprios Prontos Atendimentos, para a realização de tratamentos paliativos, a exemplo de hemodiálise e atendimentos oncológicos. A proposta, segundo o vereador, busca melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes e familiares e, ao mesmo tempo, desafogar o hospital. “A ideia é entender alternativas que possam oferecer mais conforto aos pacientes e, ao mesmo tempo, liberar leitos e estrutura do São Vicente para os casos de urgência e emergência”, afirmou Albino.

Outro ponto discutido foi a situação dos Prontos Atendimentos administrados pelo Hospital São Vicente, como as unidades da Vila Hortolândia e da Ponte São João. No encontro, foi analisada a viabilidade de ampliação do número de atendimentos, condicionada à chegada de novos recursos e emendas parlamentares, além da realização de mutirões para exames e cirurgias, inclusive por meio do Cismetro, convênio aprovado pela Câmara Municipal no ano passado.