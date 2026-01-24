O homem suspeito de efetuar diversos disparos contra o ex-namorado de sua mãe, em uma esfiharia de Itupeva, na última quinta-feira (22), foi capturado pela Polícia Militar nesta sexta-feira (23). Ele já havia sido identificado e possuía mandado de prisão em aberto.
A prisão foi realizada por policiais militares de Radiopatrulha em uma adega da cidade, onde o suspeito consumia bebida alcoólica. Os PMs chegaram até ele após receberem uma denúncia informando sua presença no local.
No dia do crime, a vítima e o autor conversavam na calçada em frente à esfiharia quando o suspeito entrou no estabelecimento. Segundos depois, ele retornou, sacou uma arma que estava escondida sob as vestes e efetuou seis disparos à queima-roupa contra a vítima. Um dos tiros atingiu a cabeça do homem, que havia mantido um relacionamento com a mãe do agressor.
Após o ataque, o criminoso fugiu antes da chegada da Polícia Militar. Equipes chegaram a realizar diligências na residência da mãe do suspeito, mas ele não foi localizado naquele momento.
Com a captura, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando a conclusão das investigações e novo posicionamento judicial.