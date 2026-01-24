O homem suspeito de efetuar diversos disparos contra o ex-namorado de sua mãe, em uma esfiharia de Itupeva, na última quinta-feira (22), foi capturado pela Polícia Militar nesta sexta-feira (23). Ele já havia sido identificado e possuía mandado de prisão em aberto.

A prisão foi realizada por policiais militares de Radiopatrulha em uma adega da cidade, onde o suspeito consumia bebida alcoólica. Os PMs chegaram até ele após receberem uma denúncia informando sua presença no local.

No dia do crime, a vítima e o autor conversavam na calçada em frente à esfiharia quando o suspeito entrou no estabelecimento. Segundos depois, ele retornou, sacou uma arma que estava escondida sob as vestes e efetuou seis disparos à queima-roupa contra a vítima. Um dos tiros atingiu a cabeça do homem, que havia mantido um relacionamento com a mãe do agressor.