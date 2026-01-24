A declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, de que o atual sistema de emendas parlamentares está destruindo o Brasil, repercutiu entre dirigentes jundiaienses de partidos. A declaração ocorre após o presidente Lula (PT) vetar R$ 393 milhões em emendas ao sancionar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, e causar insatisfação com o Congresso. O veto ainda será analisado pelos parlamentares em fevereiro, quando se reinicia o período de trabalhos do Legislativo.

Rui Costa criticou o crescimento das emendas impositivas e afirmou que a liberdade dada aos parlamentares para definir a destinação dos recursos enfraquece o planejamento do Estado e amplia o risco de corrupção na execução das obras. Formalmente, o Orçamento de 2026 reservava R$ 49,9 bilhões para emendas, mas parlamentares também haviam incorporado outros R$ 11,1 bilhões em despesas discricionárias do governo. Levantamento do UOL aponta que, entre 2015 e 2024, as emendas parlamentares consumiram R$ 173 bilhões a mais do Orçamento do que se tivessem sido corrigidas apenas pela inflação.

Para a presidente do PSOL Jundiaí, Cíntia Vanessa, a crítica feita por Rui Costa é pertinente. “Esse modelo distorce o orçamento público, enfraquece o planejamento do Estado e tem sido usado como instrumento de barganha política, muitas vezes para manter e construir figuras no poder”, afirma. Segundo ela, as emendas impositivas fragmentam o orçamento e privilegiam interesses eleitorais. “Defendo um orçamento transparente, baseado em critérios técnicos e sociais, e o fim das emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, que deram margem a clientelismo, compra de apoio no Congresso e corrupção”, completa.