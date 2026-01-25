Segundo dados do Infosiga, sistema do Detran-SP, Jundiaí melhorou os índices e registrou queda de 26% no número de mortes de pedestres em 2025. Ao longo do ano, foram 14 pedestres mortos na cidade, contra 19 no ano anterior. O levantamento considera ocorrências em vias urbanas, estradas e rodovias. A estatística vai na contramão da capital paulista, que registrou aumento de 10% no mesmo período.
Para o professor Creso de Franco Peixoto, da Faculdade de Engenharia da Unicamp, a redução nas mortes de pedestres deve avançar ainda mais, com ações que melhorem efetivamente as vias públicas e mitiguem os comportamentos de risco no trânsito. Ele ressalta que os pedestres, assim como ciclistas, são os usuários mais frágeis do sistema viário e devem ser prioridade no planejamento urbano. “Para protegê-la, é fundamental investir em vias que aumentem a sensação de segurança, como melhor iluminação pública, o que também incentiva as pessoas a sair de casa e praticar atividade física”, afirma.
Além da iluminação, o professor destaca iniciativas como campanhas intensas de fiscalização e punição para motoristas que invadem faixas ou desrespeitam a preferência de travessia. Ele também sugere ações educativas simples, como panfletagem urbana orientando o pedestre a sinalizar a travessia com a palma da mão, além de campanhas escolares. “As crianças aprendem rápido e acabam ensinando pais e familiares”, observa.
Segundo Creso, melhorias na sinalização, pintura de faixas e instalação de placas também contribuem para maior fluidez e redução do estresse no trânsito. No entanto, ele alerta que a tecnologia sozinha não resolve o problema. “Semáforos inteligentes e boa sinalização ajudam, mas não são suficientes diante do comportamento irresponsável de muitos condutores. Excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e manobras perigosas precisam ser combatidos com fiscalização rigorosa. Não respeitar o trânsito é dar as costas à cidadania”, salienta.
Apesar do dado positivo envolvendo pedestres, o cenário geral do trânsito preocupa. Em 2025, Jundiaí contabilizou 77 mortes no trânsito, um aumento de 8,5% em relação a 2024, quando foram registrados 71 óbitos. O crescimento mantém uma tendência observada no período anterior, já que de 2023 para 2024 o aumento havia sido de 12,7%, segundo o Infosiga.
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), informou que vem realizando uma série de melhorias viárias para aumentar a segurança no trânsito. As ações incluem a modernização do sistema semafórico e a implantação e manutenção da sinalização vertical e horizontal. Somente em 2025, foram executados 57.223 metros quadrados de pintura viária e realizados 2.574 serviços de implantação e manutenção de placas de trânsito.
De acordo com a secretaria, os motociclistas foram o foco central das ações em 2025, por representarem as principais vítimas fatais em 2024. Para 2026, a SMMT informou que irá direcionar esforços especialmente aos pedestres, com base no tripé formado por engenharia, educação e fiscalização. Em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Detran, CPTRAN e DAE, a pasta realizou fiscalizações, treinamentos de equipes e ações educativas, além de apreensões de veículos irregulares e abordagens a condutores não habilitados.
A secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, afirma que a preservação da vida é prioridade. “Se no último ano intensificamos o diálogo com os motociclistas, agora voltaremos nosso olhar para o elo mais vulnerável do trânsito: o pedestre. Queremos consolidar em Jundiaí uma cultura de respeito mútuo, onde a segurança viária seja entendida como uma responsabilidade compartilhada por todos”, conclui.