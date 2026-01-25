Segundo dados do Infosiga, sistema do Detran-SP, Jundiaí melhorou os índices e registrou queda de 26% no número de mortes de pedestres em 2025. Ao longo do ano, foram 14 pedestres mortos na cidade, contra 19 no ano anterior. O levantamento considera ocorrências em vias urbanas, estradas e rodovias. A estatística vai na contramão da capital paulista, que registrou aumento de 10% no mesmo período.

Para o professor Creso de Franco Peixoto, da Faculdade de Engenharia da Unicamp, a redução nas mortes de pedestres deve avançar ainda mais, com ações que melhorem efetivamente as vias públicas e mitiguem os comportamentos de risco no trânsito. Ele ressalta que os pedestres, assim como ciclistas, são os usuários mais frágeis do sistema viário e devem ser prioridade no planejamento urbano. “Para protegê-la, é fundamental investir em vias que aumentem a sensação de segurança, como melhor iluminação pública, o que também incentiva as pessoas a sair de casa e praticar atividade física”, afirma.

Além da iluminação, o professor destaca iniciativas como campanhas intensas de fiscalização e punição para motoristas que invadem faixas ou desrespeitam a preferência de travessia. Ele também sugere ações educativas simples, como panfletagem urbana orientando o pedestre a sinalizar a travessia com a palma da mão, além de campanhas escolares. “As crianças aprendem rápido e acabam ensinando pais e familiares”, observa.