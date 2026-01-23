Um homem ficou gravemente ferido no Jardim Corcovado, em Campo Limpo Paulista, nesta sexta-feira (23), após cair sobre uma estaca de ferro, que transfixou seu corpo na região do abdômen.

Os primeiros socorros foram prestados pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância municipal, com apoio da Polícia Militar no atendimento da ocorrência.

Devido à gravidade do caso, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para realizar o resgate, encaminhando a vítima ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.