Com 91% das obras de pavimentação do sistema Anhanguera-Bandeirantes realizadas, a Motiva Autoban fará o serviço de recapeamento no dispositivo da rodovia Anhanguera (SP-330), km 62, em Jundiaí. As interdições ocorrem desde quinta-feira (22) e vão até quarta da próxima semana (28), das 22h às 5h.

A interdição total ocorrerá no acesso da rodovia Anhanguera (SP-330), ramo 100, sentido interior, para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), sentido oeste, e ramo 700, acesso da rodovia João Cereser (SP-360) para a SP-330, sentido interior.

Confira as alternativas para os motoristas: