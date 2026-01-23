Com 91% das obras de pavimentação do sistema Anhanguera-Bandeirantes realizadas, a Motiva Autoban fará o serviço de recapeamento no dispositivo da rodovia Anhanguera (SP-330), km 62, em Jundiaí. As interdições ocorrem desde quinta-feira (22) e vão até quarta da próxima semana (28), das 22h às 5h.
A interdição total ocorrerá no acesso da rodovia Anhanguera (SP-330), ramo 100, sentido interior, para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), sentido oeste, e ramo 700, acesso da rodovia João Cereser (SP-360) para a SP-330, sentido interior.
Confira as alternativas para os motoristas:
- Ramo 700 - Saída 62A - interditada- acesso a Campinas / Americana / Limeira
Alternativa: retorno na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), km 64
Data das obras: 22 a 24/01
- Ramo 100 - Saída 61- interditada - acesso à rodovia dos Bandeirantes / Itupeva / Itu
Alternativa: retorno na rodovia Anhanguera (SP-330), km 64
Data das obras: 23 a 25/01
Também a partir de hoje (23), até o dia 28, ocorrerá serviço de fresagem no dispositivo do km 39+213 da rodovia Anhanguera (SP-330), Ramos 100, 200, 300 e 400, sendo necessário interditá-los totalmente e simultaneamente, das 22h às 5h, para a execução da atividade com segurança.
Confira as interdições e as alternativas:
- Ramo 100 - Saída 39 - acesso a Jordanésia / retorno
Alternativa: retorno na rodovia Anhanguera, no dispositivo do km 53 (sentido Limeira)
- Ramo 200 - acesso à rodovia Anhanguera sentido Campinas (Norte)
Alternativa: retorno na rodovia Anhanguera, no dispositivo do km 38 (sentido São Paulo)
- Ramo 300 - Saída 39 - acesso a Jordanésia / retorno
Alternativa: retorno na rodovia Anhanguera, no dispositivo do km 38 (sentido São Paulo)
- Ramo 400 - acesso à rodovia Anhanguera sentido São Paulo (Sul)
Alternativa: saída pelo dispositivo do km 38 (sentido São Paulo)
Bandeirantes (SP-348)
As obras no pavimento retornarão a partir de hoje entre São Paulo e Campinas na rodovia dos Bandeirantes, sempre no período noturno. Em todo trecho em obras, a concessionária recomenda aos motoristas reduzirem a velocidade, estarem atentos à sinalização e manter distância segura do veículo à frente. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.