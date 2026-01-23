A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (23), no Centro de Jundiaí, um criminoso considerado de alta periculosidade, conhecido como “Tio Chico”. Ele é condenado a quase 15 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, após tentar transportar 900 quilos de cocaína da Colômbia para o Porto de Santos, no Brasil. Além disso, possui um extenso histórico criminal, com 35 processos por diversos crimes, incluindo homicídio. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de trânsito em um estreitamento de pista na rua Senador Fonseca.

Policiais da 1ª Companhia do 11º Batalhão realizavam fiscalização por volta das 3h, quando perceberam que o motorista de um Fiat Idea engatou marcha à ré ao avistar a viatura, em aparente tentativa de evitar a abordagem.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e solicitaram os documentos do condutor, além de procederem à revista pessoal. O homem apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que levantou suspeitas quanto à autenticidade. Submetido ao sistema de reconhecimento facial do Muralha Paulista, foi confirmada sua verdadeira identidade e constatada sua periculosidade.