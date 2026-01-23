Outra mudança na dinâmica das atividades é a redução da oposição. Com a adesão da vereadora Quézia de Lucca (PL) à base governista, a oposição ficou ainda mais enxuta. A partir de agora, o vereador Henrique Parra (PSOL) passa a ser o único parlamentar a se declarar oficialmente na oposição na Câmara de Jundiaí. “O trabalho segue normalmente, com fiscalização do Executivo e dos serviços com vistorias nos bairros, nas escolas, nos equipamentos de saúde, como temos feito desde que entramos”, afirma Parra.

Atualmente, há diversos projetos em andamento e muitos aptos para a votação. A inclusão na pauta, porém, dependerá de fatores políticos e técnicos. As únicas votações consideradas certas ao longo do ano são da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Orçamento Municipal e eventuais projetos encaminhados pelo Executivo.

O recesso da Câmara Municipal de Jundiaí chega ao fim no próximo dia 31 de janeiro. O período legislativo será oficialmente reaberto em 1º de fevereiro, com a retomada das sessões ordinárias marcada para o dia três. Os parlamentares vivem a expectativa de um retorno com a pauta aberta e as matérias em tramitação ainda a serem definidas semanalmente, de acordo com as articulações nos bastidores e a condução do presidente da Casa, Edicarlos Vieira (União).

O parlamentar avalia que 2026 será um ano decisivo para o futuro da cidade. Segundo ele, após o período inicial de organização da gestão, é o momento de executar ações estruturantes. Entre as prioridades apontadas e que deverão ser cobradas estão a construção de moradias populares, a redução do custo de vida, a ampliação de leitos hospitalares, a diminuição das filas na saúde e o fortalecimento da educação pública. Ele também aponta para a necessidade de investimentos em sustentabilidade, áreas verdes e avanços na reciclagem.

O parlamentar destaca ainda a expectativa de votação de um projeto de lei construído em conjunto com Madson Henrique (PL) e outros vereadores, que prevê a publicação de lista de espera para a realização de procedimentos na rede municipal de saúde e garante mais transparência ao processo. “Hoje, as pessoas não sabem em que posição estão, se a fila está andando ou qual a previsão de atendimento. Isso impede qualquer planejamento”, afirma. Segundo Parra, o projeto já passou por ajustes, contou com diálogo com o Executivo e está pronto para ser votado. “Se aprovado, pode mudar a vida das pessoas, trazendo mais confiança, organização e eficiência para as políticas públicas”, conclui.

Já para o vereador Rodrigo Albino (PL), o primeiro ano de mandato foi marcado por aprendizado e adaptação ao processo legislativo, mesmo diante de dificuldades orçamentárias. “Conseguimos aprovar projetos importantes, atender demandas da população e exercer muita fiscalização sobre o Executivo”, afirma. Ele destaca a aprovação da lei que garante vagas prioritárias em clínicas, consultórios e estabelecimentos comerciais como uma das principais conquistas do período. Para 2026, Albino diz ter boas expectativas e aposta na votação de um projeto de sua autoria que prevê a instalação obrigatória de eliminadores de ar nas tubulações do DAE, com o objetivo de reduzir cobranças indevidas na conta de água. “Quando falta água, o ar passa pelo relógio na retomada do abastecimento e isso acaba aumentando o custo para o consumidor”, explica. O projeto de lei visa atender reclamações e solicitações realizadas pelos munícipes.