A USP abre, a partir do dia 2 de fevereiro, inscrições para o primeiro semestre de 2026 do programa USP 60+. A iniciativa gratuita chega à 61ª edição com mais de 31 anos de atuação. Realizada na capital e nos campi do interior, disponibiliza mais de 6,5 mil vagas divididas entre disciplinas regulares, cursadas com alunos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais.
A consulta das vagas será disponibilizada no site do programa (clique aqui) a partir de 29 de janeiro. Os interessados não precisam ter vínculo com a Universidade e devem ter mais de 60 anos. Cada unidade da USP segue uma data diferenciada de término das inscrições e, para atividades complementares, o período pode variar ao longo do semestre.
São mais de 300 atividades em diversas áreas do conhecimento. O médico Egidio Dórea, coordenador do programa USP 60+, explica a importância da iniciativa.
“A ideia do programa USP 60+ é fornecer à população acima de 60 anos oportunidades para o aprendizado continuado, um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável. Outro fator relevante para envelhecer bem é o encontro de gerações.”
Na edição 94 do programa Cultura na USP, da Rádio USP, Dórea fala sobre a importância das trocas com alunos da graduação e do aprendizado continuado. Confira o programa na íntegra clicando aqui.
Empreendedorismo; Marketing; Linguagem Musical; Gestão de Negócios; Jornalismo Esportivo; Direito Constitucional; Inteligência Artificial; Psicologia Social; Fisiologia da Atividade Motora; e Cultura e Educação Afro-Brasileira e Indígena são alguns exemplos de disciplinas regulares ministradas em diversos campi da USP nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Alguns cursos exigem pré-requisito, mas para a maioria nada é exigido.
Também estão previstas atividades físicas exclusivas como dança sênior, lian gong, tai chi chuan, yoga, pilates, condicionamento físico e capoeira, bem como ações culturais com especialistas de diversas áreas, como oficina de teatro e de artesanato, coral, turismo social, jogos digitais e visitas guiadas no Parque de Ciência e Tecnologia da USP. Para algumas dessas atividades complementares, as inscrições são realizadas ao longo do semestre.
Criado pela professora Ecléa Bosi em 1994, o programa, que completou 31 anos de atividades, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.
Serviço
A relação completa de atividades estará disponível no site do programa USP 60+ a partir de 29 de janeiro.