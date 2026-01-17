A USP abre, a partir do dia 2 de fevereiro, inscrições para o primeiro semestre de 2026 do programa USP 60+. A iniciativa gratuita chega à 61ª edição com mais de 31 anos de atuação. Realizada na capital e nos campi do interior, disponibiliza mais de 6,5 mil vagas divididas entre disciplinas regulares, cursadas com alunos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais.

A consulta das vagas será disponibilizada no site do programa (clique aqui) a partir de 29 de janeiro. Os interessados não precisam ter vínculo com a Universidade e devem ter mais de 60 anos. Cada unidade da USP segue uma data diferenciada de término das inscrições e, para atividades complementares, o período pode variar ao longo do semestre.

São mais de 300 atividades em diversas áreas do conhecimento. O médico Egidio Dórea, coordenador do programa USP 60+, explica a importância da iniciativa.