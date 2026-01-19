A Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) Tom Jobim, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e administrada pela Santa Marcelina Cultura, está com inscrições abertas para os Cursos Livres de 2026. São 84 opções gratuitas, voltadas a diferentes faixas etárias e níveis de formação musical. Os interessados podem se inscrever até 26 de janeiro de 2026.



São mil vagas em cursos teóricos e práticos, com conteúdo musical específico, duração de um ano e carga horária de até três horas, por meio de aulas semanais nas modalidades presencial e online. Os estilos são os mais variados, tendo possibilidades para quem é iniciante e para quem já está mais avançado no estudo da música popular ou erudita.

Algumas das novidades de 2026 são os cursos para docentes sobre PCDs e neurodivergentes, Educação Musical para Profissionais que atuam com 3ª idade, rabeca e guitarra, do blues ao metal. Abaixo, seguem as opções:

Música Antiga