A Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) Tom Jobim, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e administrada pela Santa Marcelina Cultura, está com inscrições abertas para os Cursos Livres de 2026. São 84 opções gratuitas, voltadas a diferentes faixas etárias e níveis de formação musical. Os interessados podem se inscrever até 26 de janeiro de 2026.
São mil vagas em cursos teóricos e práticos, com conteúdo musical específico, duração de um ano e carga horária de até três horas, por meio de aulas semanais nas modalidades presencial e online. Os estilos são os mais variados, tendo possibilidades para quem é iniciante e para quem já está mais avançado no estudo da música popular ou erudita.
Algumas das novidades de 2026 são os cursos para docentes sobre PCDs e neurodivergentes, Educação Musical para Profissionais que atuam com 3ª idade, rabeca e guitarra, do blues ao metal. Abaixo, seguem as opções:
LEIA MAIS:
- 'Cenários da Inclusão - Um Musical para Todos' será apresentado
- Festival de Verão traz ‘Mundo de Kaboo e TurmaTube’
Música Antiga
Cravo. Orquestra Barroca. Repertório Barroco e Clássico para Flautistas.
Orquestras, Cameratas e Práticas Coletivas
Big Band. Camerata Caipira. Camerata de Violões. Combo de Música Brasileira. Grupo de Percussão Popular e Erudita. Grupo Infantil de Percussão. Iniciação à Percussão – Bateria de Escola de Samba. Laboratório de Música de Concerto Contemporâneo. Laboratório de Música Popular – Jam Session. Percussão Corporal. Percussão Popular – Iniciação. Pixinguinha na Pauta. Prática de Choro. Prática de Repertório de Gafieira. Prática de Conjunto – Música Afrocubana. Práticas Musicais Inclusivas. Prática de Grupo Afrodiaspórico. Orquestra de Cordas Comunitária.
Cursos Teóricos
Apreciação Musical – Theatro São Pedro. Arranjo (Coral). Arranjo (Cordas). Arranjo (Sopros). Curso para Docentes sobre PCDs e Neurodivergentes. Educação Musical para Profissionais que atuam com 3ª Idade. Improviso na Música Brasileira. Improvisação no Choro e Samba para Instrumentos de Sopros. Musicografia Braille. Pré-Vestibular de Universidades. Ritmos do Mundo.
Voz
Coro Tons da Terra. Coro Tons e Trajetos. Coro Tons a Capella. Coro Juvenil Novos Tons. Dicção e Transcrição Fonética. Grupo Vocal Entre Tons. Oficina de Canto – Erudito. Oficina de Canto Popular. Canto em Cena – Oficina de Canto para Atrizes e Atores. Performance Corpo Vocal da Canção Brasileira.
Instrumentos
Bandolim – Prática Avançada de Repertório. Contrabaixo Acústico – Iniciação. Fagote – Iniciação. Flauta Doce na Música Contemporânea. Guitarra – Iniciação. Guitarra –Intermediário. Guitarra Rock: Do Blues ao Metal. Harpa – iniciação. Oboé – Iniciação. Piano Correpetidor para Corais. Piano – Iniciação para Adultos. Rabeca. Saxofone Popular – Avançado. Tuba – Intermediário. Viola Caipira – Iniciação. Viola Caipira –Intermediário. Violão – Iniciação. Violão 7 Cordas. Violão Popular – Intermediário.
Música e Tecnologia
Estúdio e Engenharia de Áudio. Música Experimental. Produção Musical. Trilha Sonora para Filmes e Games.
Cursos Preparatórios
Preparatório para 1º Ciclo da EMESP – Piano. Preparatório para 1º Ciclo da EMESP – Violino.
Ensino à Distância
A Rítmica como Linguagem Musical. Apreciação Musical. Coro 50+. Editoração Musical. Iniciação de Instrumentos Harmônicos: Piano. Iniciação de Instrumentos Harmônicos: Violão. Laboratório de Música Eletrônica. Música dos Séculos XX e XXI. Canção Popular Brasileira Urbana. Panorama da Música Brasileira. Pedagogia do Piano em Aula. Pré-Vestibular para Universidades. Tendências da Música POP Hoje. Teoria Musical Básica: Notação e Estruturação.
Ateliê de Regência
Ateliê de Regência de Banda Sinfônica. Ateliê de Regência de Orquestra Popular e Arranjo. Ateliê de Regência Orquestral.
Musicografia Braille
Este curso é especialmente projetado para indivíduos com deficiência visual que possuem habilidades de leitura e escrita em Braille. O objetivo é proporcionar apoio a indivíduos com deficiência visual que dependem de materiais acessíveis para acompanhar as disciplinas oferecidas pela EMESP Tom Jobim. Além disso, a atividade é aberta a todas as pessoas interessadas em aprender sobre o Braille, independentemente de terem conhecimento prévio sobre esse sistema. A musicografia Braille é uma poderosa ferramenta que promove a acessibilidade e a inclusão de indivíduos com deficiência na sociedade.
Cronograma
Período de inscrições: 12 a 26/01/26
Publicação da lista de inscritos(as) no site: 30/01/26
Período de avaliações (presencial/online): 04 a 21/02/26
Divulgação da lista de candidatos(as) classificados(as): 27/02/26
Período de matrículas: 03 a 07/03/26
Início das aulas: 09/03/26
Emesp Tom Jobim
Referência no ensino brasileiro de música, é uma escola do Governo do Estado de São Paulo gerida pela Santa Marcelina Cultura, Organização Social parceira da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Atende gratuitamente cerca de 2 mil alunas e alunos em seus cursos e habilitações em música popular e erudita, da teoria à prática musical.
Em 2024, a Emesp Tom Jobim comemorou 35 anos de atuação. A instituição tem como objetivo a formação dos futuros profissionais da música erudita e popular. Com um corpo docente altamente qualificado, a EMESP Tom Jobim vem construindo um projeto pedagógico inovador, com foco no ensino de instrumento, no convívio dos alunos com grandes mestres e nas práticas coletivas (música de câmara e prática de conjunto), além de disciplinas teóricas de apoio.
Em constante diálogo com as principais instituições de formação musical do Brasil e do mundo, a EMESP Tom Jobim oferece a cada ano centenas de shows, concertos, workshops e master classes. A EMESP Tom Jobim mantém um eixo de difusão artística complementar às atividades de formação com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de seus alunos e criar uma ponte entre o aprendizado e a profissionalização, além de fomentar a formação de público e a difusão da música em todas as modalidades. A Escola mantém os grupos artísticos Banda Sinfônica Jovem do Estado, Coral Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Estado e Orquestra Jovem Tom Jobim que oferecem bolsas para as alunas e os alunos da Escola.