Festival de Orquídeas abre temporada floral em Vinhedo


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
No próximo fim de semana (24 e 25) ocorre no Parque Jayme Ferragut, em Vinhedo o Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais. O evento marca oficialmente a abertura da temporada de festivais de orquídeas na cidade e na região, reunindo natureza, cultura e entretenimento em um só espaço.

Com entrada gratuita, o festival vai transformar o parque em um jardim a céu aberto, com uma ampla variedade de orquídeas e plantas ornamentais para apreciação e venda, levando mais cor, aromas e beleza para o público. Também estarão disponíveis vasos, insumos e materiais de cultivo, atraindo tanto iniciantes quanto apaixonados por jardinagem.

Além das flores, o evento contará com ‘Espaço de Alimentação e Feira de Artesanato’, tornando-se um passeio completo e agradável para toda a família.

“O objetivo é criar um ambiente agradável e inspirador, onde as pessoas possam se sentir à vontade, apreciar a beleza das flores, conhecer novas espécies e ainda levar um pouco de tudo isso para casa”, destaca um dos organizadores do evento, Bento de Souza.

O Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais acontece no sábado (24) das 9h às 18h, e no domingo (25) das 9h às 16h, no Parque Jayme Ferragut, localizado na Avenida Aparecida Tellau Seraphim, s/n, Portal – Parque das Uvas, em Vinhedo. A entrada é gratuita.

