O Outlet Premium São Paulo, localizado em Itupeva, na região de Jundiaí, preparou uma programação especial para os visitantes: o Festival Verão. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o empreendimento realizará ao ar livre atividades de lazer acompanhadas de música ao vivo, DJs, área gastronômica e diversão para toda a família.
O grande destaque da programação fica por conta das atrações infantis gratuitas, que prometem encantar crianças e adultos. Entre os principais atrativos estão os shows de TurmaTube, projeto criado pelo casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer que oferece conteúdos educativos e divertidos, o Mundo de Kaboo, que convida as crianças a embarcarem em uma aventura lúdica cheia de imaginação, e a School of Rock, referência na formação musical de jovens talentos.
- LEIA MAIS:
- Instrumentos musicais fazem parte das atividades das férias
- Festas tradicionais marcam as férias no Circuito das Frutas
Ativações como a Mini Roda-Gigante completam a experiência familiar, em um espaço com cenografia temática que convida ao descanso e à convivência, criando um verdadeiro clima de verão. Além da programação cultural, o público poderá aproveitar a visita para realizar suas compras em lojas de marcas renomadas, explorando ofertas exclusivas que tornam a experiência ainda mais atrativa.
Festival de Verão
Datas: 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026
Horário: 11h às 20h
Programação:
31 de janeiro (sábado)
11h: Música ao vivo com DJ
13h: Show de School Of Rock - Vinhedo
16h: 1º Show de Turma Tube
18h: 2º Show de Turma Tube
1º de fevereiro (domingo)
11h: Música ao vivo com DJ
13h: Show de School Of Rock - Vinhedo
17h: Show Mundo de Kaboo
Disponível durante todo o evento: Mini Roda-Gigante, mediante ordem de chegada, e atrações gastronômicas.
Local: Pórtico, próximo à praça de alimentação
Serviço
O Outlet Premium São Paulo está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, e funciona diariamente das 9h às 21h.
Entrada: Gratuita (Para shows, Djs e Mini Roda-Gigante)
*Consulte valores de alimentos e bebidas diretamente com operadores dos espaços.