16 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM ITUPEVA

Festival de Verão traz ‘Mundo de Kaboo e TurmaTube’

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O festival acontece nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro
O festival acontece nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro

O Outlet Premium São Paulo, localizado em Itupeva, na região de Jundiaí, preparou uma programação especial para os visitantes: o Festival Verão. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o empreendimento realizará ao ar livre atividades de lazer acompanhadas de música ao vivo, DJs, área gastronômica e diversão para toda a família.

O grande destaque da programação fica por conta das atrações infantis gratuitas, que prometem encantar crianças e adultos. Entre os principais atrativos estão os shows de TurmaTube, projeto criado pelo casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer que oferece conteúdos educativos e divertidos, o Mundo de Kaboo, que convida as crianças a embarcarem em uma aventura lúdica cheia de imaginação, e a School of Rock, referência na formação musical de jovens talentos.

Ativações como a Mini Roda-Gigante completam a experiência familiar, em um espaço com cenografia temática que convida ao descanso e à convivência, criando um verdadeiro clima de verão. Além da programação cultural, o público poderá aproveitar a visita para realizar suas compras em lojas de marcas renomadas, explorando ofertas exclusivas que tornam a experiência ainda mais atrativa.

Festival de Verão

Datas: 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026
Horário: 11h às 20h

Programação:

31 de janeiro (sábado)
11h: Música ao vivo com DJ
13h: Show de School Of Rock - Vinhedo
16h: 1º Show de Turma Tube
18h: 2º Show de Turma Tube

1º de fevereiro (domingo)
11h: Música ao vivo com DJ
13h: Show de School Of Rock - Vinhedo
17h:  Show Mundo de Kaboo

Disponível durante todo o evento: Mini Roda-Gigante, mediante ordem de chegada, e atrações gastronômicas.
Local: Pórtico, próximo à praça de alimentação

Serviço

O Outlet Premium São Paulo está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, e funciona diariamente das 9h às 21h. 
Entrada: Gratuita (Para shows, Djs e Mini Roda-Gigante)

*Consulte valores de alimentos e bebidas diretamente com operadores dos espaços.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários