O Outlet Premium São Paulo, localizado em Itupeva, na região de Jundiaí, preparou uma programação especial para os visitantes: o Festival Verão. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o empreendimento realizará ao ar livre atividades de lazer acompanhadas de música ao vivo, DJs, área gastronômica e diversão para toda a família.

O grande destaque da programação fica por conta das atrações infantis gratuitas, que prometem encantar crianças e adultos. Entre os principais atrativos estão os shows de TurmaTube, projeto criado pelo casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer que oferece conteúdos educativos e divertidos, o Mundo de Kaboo, que convida as crianças a embarcarem em uma aventura lúdica cheia de imaginação, e a School of Rock, referência na formação musical de jovens talentos.

Ativações como a Mini Roda-Gigante completam a experiência familiar, em um espaço com cenografia temática que convida ao descanso e à convivência, criando um verdadeiro clima de verão. Além da programação cultural, o público poderá aproveitar a visita para realizar suas compras em lojas de marcas renomadas, explorando ofertas exclusivas que tornam a experiência ainda mais atrativa.

Festival de Verão