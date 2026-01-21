Nos dias 24 e 25 de janeiro, o Museu do Ipiranga terá entrada gratuita e programação especial em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A iniciativa reforça o papel da instituição como espaço de reflexão sobre a história, a cultura e as transformações da Capital. Durante os dois dias, o público poderá participar de visitas mediadas para conhecer como São Paulo surgiu, cresceu e mudou ao longo do tempo. No domingo (25), haverá ainda uma edição especial do programa Música no Museu, com apresentação da DJ Bia Bless.

As visitas mediadas ‘Cidade de São Paulo: formação e transformação’ acontecerão às 10h30 e às 14h. A experiência relaciona passado e presente e discute as histórias sobre a fundação da capital paulista e a forma como passou a se ver e a ser representada. Também serão abordadas as desigualdades sociais e as diferenças entre as regiões da Capital, que existem desde o passado e continuam hoje.

Obras de arte e documentos antigos ajudam a contar essa história, como a pintura ‘Fundação de São Paulo’ (1907), de Oscar Pereira da Silva, que apresenta uma visão idealizada da origem da cidade; registros visuais do rio Tamanduateí, incluindo a obra ‘Inundação da Várzea do Carmo’ (1892), de Benedito Calixto, além de fotografias de Militão Augusto de Azevedo e Guilherme Gaensly, que revelam os usos cotidianos desse território. O roteiro também aborda o crescimento desigual da capital a partir de obras como ‘Paisagem do campo do Ipiranga’ (1893), de Antônio Parreiras, documentos fotográficos sobre cortiços e o mundo do trabalho urbano, e se encerra no Salão Nobre, diante da pintura ‘Independência ou Morte’ (1888), de Pedro Américo, discutindo a construção de mitos históricos e sua relação com a cidade de São Paulo.