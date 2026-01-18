Jundiaí abriga um espaço único onde ciência e arte caminham lado a lado. Inaugurado no fim de agosto de 2022 pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), o Museu do Corpo Humano apresenta a anatomia de forma curiosa, acessível e longe do óbvio — do jeito que prende a atenção de estudantes e visitantes de todas as idades.

A agenda de visitas para 2026 já está aberta e os agendamentos devem ser feitos exclusivamente por e-mail: museudocorpohumano@fmj.br.

