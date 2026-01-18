Jundiaí abriga um espaço único onde ciência e arte caminham lado a lado. Inaugurado no fim de agosto de 2022 pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), o Museu do Corpo Humano apresenta a anatomia de forma curiosa, acessível e longe do óbvio — do jeito que prende a atenção de estudantes e visitantes de todas as idades.
A agenda de visitas para 2026 já está aberta e os agendamentos devem ser feitos exclusivamente por e-mail: museudocorpohumano@fmj.br.
LEIA MAIS:
A trajetória do museu começou em 2005 e ganhou força em 2010, com a criação da Semana do Corpo Humano, projeto que se tornou referência para escolas da região. A partir daí, a FMJ passou a compartilhar com o público externo peças anatômicas reais, plastinadas no laboratório da própria instituição — um trabalho que une rigor científico e impacto visual.
“O museu nasceu com a proposta de transformar o ensino da anatomia em uma experiência viva, capaz de despertar curiosidade, respeito e interesse pelo corpo humano”, destaca o professor e anatomista Prof. Dr. Cesar Alexandre Fabrega Carvalho, curador, organizador e idealizador do espaço.
Entre os destaques estão as releituras de obras de Michelangelo e Leonardo da Vinci, assinadas pelo artista plástico Sérgio Prata, com uso da técnica de pintura trifásica, além de mais de 600 desenhos anatômicos doados pelo artista. Algumas peças reais também utilizam essa técnica, criando uma experiência sensorial inédita.
As peças anatômicas são conservadas por plastinação, técnica moderna que faz da FMJ referência nacional. O laboratório da instituição é um dos dez existentes no Brasil.