Sob o pátio de um dos quartéis mais conhecidos de São Paulo, há uma passagem que atravessou o tempo. Um túnel escavado no fim do século XIX para a movimentação de tropas e que foi projetado para a guerra. A passagem é um pedaço pouco visível, guardado abaixo do nível da rua e longe do olhar de quem passa pelo 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar, onde fica a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).
O Quartel da Luz, projetado por Ramos de Azevedo, começou a ser construído em 1889 com inspirações na arquitetura militar europeia, com traços da cultura medieval. O local onde fica o túnel, que foi interditado com o passar dos anos, abriga atualmente um museu subterrâneo com peças que ajudam a contar a história do batalhão de elite da PM.
O acervo em exposição faz parte do roteiro de visitação da Rota e atrai pessoas de todas as idades e de outros estados. “Vim passar uns dias na casa do meu tio aqui em São Paulo e aproveitei para conhecer o quartel. É tudo muito bonito”, disse Joseval Maurício, de 51 anos, que é policial militar de Pernambuco.
O túnel é a parte mais aguardada do tour pelo batalhão, última parada do roteiro. Ele foi projetado para realizar a ligação entre quartéis vizinhos na época, servindo como rota de fuga e movimentação estratégica em casos de ataques às tropas, que participaram ativamente da Revolução de 1924 e da Revolução Constitucionalista de 1932. O local também permitia emboscadas surpresas e o reabastecimento dos combatentes.
O passeio pela história do quartel tem duração de quase uma hora. Também é possível conhecer monumentos históricos que remetem a trajetória do batalhão, como os bustos do Brigadeiro Tobias de Aguiar, fundador da Polícia Militar, do coronel Salvador D’Aquino, fundador da Rota, do capitão Alberto Mendes Júnior, patrono da PM, além das homenagens aos policiais da unidade e aos soldados mortos na Guerra de Canudos e na Revolução de 1932.
As visitas são gratuitas e acontecem às sextas-feiras e sábados, às 10h. As inscrições podem ser feitas por meio do e-mail visitarota@gmail.com, colocando o nome completo, CPF, RG e a data de interesse, sendo que no dia é necessário levar um documento com foto. Crianças podem entrar acompanhadas de um adulto responsável.
Também é possível conhecer monumentos históricos que remetem a trajetória do batalhão