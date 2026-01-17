Sob o pátio de um dos quartéis mais conhecidos de São Paulo, há uma passagem que atravessou o tempo. Um túnel escavado no fim do século XIX para a movimentação de tropas e que foi projetado para a guerra. A passagem é um pedaço pouco visível, guardado abaixo do nível da rua e longe do olhar de quem passa pelo 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar, onde fica a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

O Quartel da Luz, projetado por Ramos de Azevedo, começou a ser construído em 1889 com inspirações na arquitetura militar europeia, com traços da cultura medieval. O local onde fica o túnel, que foi interditado com o passar dos anos, abriga atualmente um museu subterrâneo com peças que ajudam a contar a história do batalhão de elite da PM.

O acervo em exposição faz parte do roteiro de visitação da Rota e atrai pessoas de todas as idades e de outros estados. “Vim passar uns dias na casa do meu tio aqui em São Paulo e aproveitei para conhecer o quartel. É tudo muito bonito”, disse Joseval Maurício, de 51 anos, que é policial militar de Pernambuco.