Aprovado pelo Congresso e incorporada ao ordenamento jurídico com a sanção da Lei Complementar nº 219/2025, o Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE) traz mudanças nas regras do processo eleitoral e, segundo especialista, pode ser um instrumento estratégico para o planejamento das campanhas eleitorais. A ferramenta permite que partidos e pré-candidatos possam conferir e resolver pendências jurídicas antes mesmo do registro oficial das candidaturas.

Segundo o advogado Dr. José Carlos Cruz, pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí, o RDE altera a lógica de organização das chapas. “Para quem pretende disputar a eleição, o RDE não é apenas uma inovação. É um diferencial estratégico, porque ele permite resolver problemas antes da fase de registro e transforma a incerteza jurídica em previsibilidade política”, afirma.

O RDE consiste em um pedido formal direcionado à Justiça Eleitoral para que seja feita uma análise prévia da situação do pré-candidato. “Essa análise prévia funciona como um check-up jurídico da candidatura, identificando com antecedência se há algum fator capaz de impedir o registro ou gerar impugnações durante a campanha”, explica o advogado. A consulta compreende desde o atendimento às condições constitucionais de elegibilidade, como nacionalidade, filiação partidária e idade mínima, até as condições perante à Ficha Limpa, como ausência de condenações, contas rejeitadas, entre outros.