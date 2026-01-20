A cerca de nove meses das eleições, os bastidores políticos estão cada vez mais aquecidos e cada movimento é pensado na busca por repercussão positiva e apoio de líderes e da população. No campo da direita, a mais recente articulação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como ministros do STF, que culminou com a ida de Jair Bolsonaro para a Papudinha, foi vista como uma vitória da dupla e uma possibilidade de reabilitar a candidatura do governador à presidência. Por outro lado, aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afastam qualquer possibilidade de o senador desistir da candidatura após ser indicado pelo pai como substituto.

Apesar da disputa interna e da indefinição de quem será o representante mais consolidado do campo conservador, os diretórios locais aparentam ter definido os apoios. Em Jundiaí, Republicanos e PL demonstram alinhamentos distintos.

Presidente do Republicanos em Jundiaí, Fernando de Souza afirmou que as definições sobre candidaturas à Presidência e ao Governo do Estado passam necessariamente pelas instâncias nacionais e estaduais do partido, mas destacou que, localmente, há uma avaliação clara sobre o nome de Tarcísio de Freitas. “Aqui no Republicanos Jundiaí, entendemos que o Tarcísio de Freitas é a melhor opção para a Presidência da República”, afirmou.