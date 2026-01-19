No dia 24 de janeiro, sábado, às 17h, o Salão de Eventos da Clínica Cielo, em Louveira, será o palco do espetáculo Cenários da Inclusão - Um Musical para Todos, que dá nome ao projeto desenvolvido com assistidos. Desde agosto de 2025, as oficinas culturais ministradas na sede da Clínica Cielo, por meio deste projeto, transformaram barreiras de atitude em protagonismo artístico para pessoas com deficiência.
“Inspirado nos princípios da Lei Brasileira de Inclusão, o trabalho propõe que a inclusão não seja tratada como concessão, mas como direito, compromisso e prática cotidiana. Ao final do espetáculo, o público é convidado a reconhecer que todos habitamos cenários diversos — e que garantir acesso, respeito e dignidade é uma responsabilidade coletiva, aqui e agora”, explica Mariana Schiezaro, coordenadora artística do projeto.
A apresentação convida o público a se sentir em lugares como: escolas, ruas, instituições, relações afetivas, infância, trabalho e cultura, a partir do ponto de vista de pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes, que assumem o protagonismo da cena.
“Promover o exercício da cidadania cultural, fortalecer a autoestima dessa turma e realizar a inclusão social por meio da arte, sempre foi meu objetivo principal”, comenta Mariana.
O teatro musical reúne diversas formas de arte – música, dança, canto e atuação – e se configura como uma atividade rica em estímulos sensoriais, cognitivos e emocionais. Tudo aconteceu na Cielo, nas oficinas semanais ministradas pela equipe do projeto.
“Para pessoas com deficiência intelectual, a participação em um musical oferece oportunidades de expressão criativa, convivência social, desenvolvimento de habilidades e fortalecimento da autoestima”, comenta Therese Messih, idealizadora do projeto.
Segundo Therese, a abrangência do projeto alcança os familiares e cuidadores por meio de vivências e experiências, que contribuem para o fortalecimento de vínculos familiares e portanto de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades e riscos na tarefa do cuidar.
“O projeto 'Cenários da Inclusão – Um Musical para Todos', a partir do reconhecimento de potencialidades dos atendidos pela Cielo, possibilita a vivência de experiências que contribuem para a construção de projetos individuais e coletivos. Além disso, desenvolve a autoestima, autonomia e amplia o universo informacional e cultural das potencialidades de cada um”, comenta Schiezaro.
Por meio de oficinas culturais no contexto da música, teatro, canto e dança, o projeto contribui para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Além disso, desenvolve potencialidades, amplia o repertório cultural, estimula a comunicação verbal e não verbal, trabalha a coordenação motora, entre outras habilidades e expressões que envolvem a percepção rítmica do equilíbrio entre corpo e mente, dentro de uma concepção psico emocional para a inclusão social do indivíduo como um todo. Tudo isso poderá ser visto no palco, no dia 24.
“Cenários da Inclusão rompe com estereótipos ao apresentar pessoas com deficiência não como figuras idealizadas ou infantilizadas, mas como sujeitos complexos, desejantes, críticos e criadores. O espetáculo reafirma que a barreira não está nos corpos, mas nos ambientes, nas estruturas e nas relações que precisam ser transformadas.”, finaliza Mariana, que é também especialista em educação inclusiva.
O projeto foi viabilizado por meio do recurso do Fundo Nacional de Assistência Social através de emenda parlamentar que promoveu inclusão por meio da arte durante o período de agosto de 2025 até janeiro de 2026. O encerramento oficial se dá com a entrega do espetáculo musical, inclusivo e protagonizado pelos assistidos da instituição.
Serviço: Cenários da Inclusão - Um Musical para Todos
Dia: sábado (24) | Hora: 17h
Local: Salão de Eventos | Estrada Miguel Bossi, n.º 130, Parque dos Estados, Louveira
Acessibilidade arquitetônica: sim
Acessibilidade comunicacional: Libras e audiodescrição
Entrada: gratuita
Clínica Cielo
A Clínica Interdisciplinar Educacional de Louveira - Cielo é uma instituição de caráter filantrópico, de utilidade pública municipal, estadual e federal, a Cielo atua no município de Louveira há 28 anos atendendo pessoas com Deficiência Intelectual e múltipla, promovendo estímulos cognitivos e sensoriais, com especialistas na área de fonoaudiologia, nutrição, neurologia, neuropsicologia, fisioterapia, psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional, educação física e serviço social. Única instituição na região que proporciona o atendimento gratuito do método de fisioterapia TheraSuit com tratamento intensivo para distúrbios neuromotores, como por exemplo, paralisia cerebral. A Cielo Louveira atua também com orientação, preparação e colocação dos atendidos no mercado de trabalho e desenvolve atendimento de apoio às famílias, vivências sociais e adaptativas.