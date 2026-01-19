No dia 24 de janeiro, sábado, às 17h, o Salão de Eventos da Clínica Cielo, em Louveira, será o palco do espetáculo Cenários da Inclusão - Um Musical para Todos, que dá nome ao projeto desenvolvido com assistidos. Desde agosto de 2025, as oficinas culturais ministradas na sede da Clínica Cielo, por meio deste projeto, transformaram barreiras de atitude em protagonismo artístico para pessoas com deficiência.

“Inspirado nos princípios da Lei Brasileira de Inclusão, o trabalho propõe que a inclusão não seja tratada como concessão, mas como direito, compromisso e prática cotidiana. Ao final do espetáculo, o público é convidado a reconhecer que todos habitamos cenários diversos — e que garantir acesso, respeito e dignidade é uma responsabilidade coletiva, aqui e agora”, explica Mariana Schiezaro, coordenadora artística do projeto.

A apresentação convida o público a se sentir em lugares como: escolas, ruas, instituições, relações afetivas, infância, trabalho e cultura, a partir do ponto de vista de pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes, que assumem o protagonismo da cena.